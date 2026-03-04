Ключевые моменты:

Одесса получила энергетическую помощь на 3,2 млн грн.

Четыре мощных генератора переданы при поддержке Space-Eye из Регенсбурга и Майнца.

Более 20 генераторов и электродвигателей поступили из Клайпеды.

«В наш город при содействии немецкой благотворительной организации Space-Eye поступила помощь от города-побратима Регенсбурга и города-партнера Майнца. Альтернативная генерация города пополнилась четырьмя генераторами большой мощности», – отчитались в ГВА.

Не осталась в стороне и балтийская Клайпеда – еще один город-побратим Одессы. Литовские партнеры прислали настоящий десант – более 20 генераторов и электродвигателей.

Как сообщалось ранее, Одесса получила 7 мощных генераторов и две зарядные станции от Словакии. Но позже разразился скандал: в Сети заявили, что генератор от Словакии привезли в ЖК «Чудо город» только для того, чтобы сделать фотосессию, а после увезли.

Комментируя ситуацию, в мэрии объяснили, что для дальнейшей эксплуатации генератора и его подключения к электрическим сетям он, согласно регламенту, должен пройти ходовые испытания, и по завершении работ оборудование вернут на место.

Также напомним, что в связи со срочными ремонтными работами сегодня, 4 марта, часть Одессы и Одесского района останется без света до вечера.