Ключевые моменты:

Депутат Петр Обухов заявил, что 10 когенерационных установок до сих пор не введены в эксплуатацию.

Оборудование может производить до 35 МВт энергии — этого достаточно для стабильной работы крупных котельных и насосов.

В мэрии пообещали полностью запустить установки к следующей зиме, часть — уже в ближайшее время.

Когенерационные установки в Одессе: почему они не работают

Во время сессии Одесский городской совет депутат Петр Обухов поднял проблему незапущенных когенерационных установок. По его словам, город до сих пор не использует оборудование, которое могло бы значительно усилить энергетическую устойчивость в отопительный сезон.

Речь идет о 10 установках общей мощностью до 35 МВт. Такой объем электроэнергии позволил бы обеспечить работу крупных котельных и насосных станций и снизить риски перебоев с теплом зимой.

Первый заместитель городского головы Александр Филатов пояснил, что часть оборудования уже смонтирована. Однако запуск задерживается из-за технических и бюрократических процедур: необходимо подключение к сетям, согласование документов, проведение пусконаладочных работ и заключение договоров.

По его словам, сейчас действует график поэтапного ввода установок в эксплуатацию. Часть из них планируют включить уже на следующей неделе, а полностью завершить запуск — к следующему отопительному сезону.

