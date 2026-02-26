Ключевые моменты:

Одесса получила от Словакии 7 мощных генераторов и 2 зарядные станции.

Оборудование обеспечит стабильное электроснабжение в жилых домах, детских садах и школах.

Напоминание: микрорайон Таирова без света 10 суток.

Словаки собрали средства для Одессы

Глава Одесской МВА Сергей Лысак проинформировал, что в город поступило 7 мощных генераторов и 2 зарядные станции, средства на которые собирали обычные граждане Словакии.

По словам чиновника, полученные генераторы будут использованы для обеспечения стабильного электроснабжения в жилых домах, детских садах и школах Одессы. Правда, он не конкретизировал, в какие именно учебные заведения и жилые дома будет направлено оборудование.

Напомним, в Одессе будут судить чиновников, передавших гуманитарные генераторы кафе и автомойкам вместо нужд громады. Генераторы стоимостью более 2,2 млн грн были получены из Германии и Херсонщины еще в декабре 2022 года.

Также обращаем внимание, что микрорайон Таирова в Одессе без электричества уже 10 суток. Без света остаются 3,9 тыс. клиентов после вражеских атак.