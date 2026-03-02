Ключевые моменты:

Вызовы февраля 2026 года: суровые морозы и интенсивные обстрелы РФ по энергосистеме Украины.

Работа ДТЭК: круглосуточное восстановление инфраструктуры.

Лидер по возобновлению электроснабжения Одесская область.

Как Украина и Одесса пережила февраль

По информации ДТЭК, в феврале 2026 года энергосистема Украины пережила серьезные вызовы из-за суровых морозов и интенсивных обстрелов со стороны РФ. В компании отмечают, что энергетики круглосуточно ремонтировали пораженную инфраструктуру.

Согласно результатам месяца, Одесская область лидирует по объему подключенных к электросети домохозяйств после атак. За февраль в Одесской области подключили к сети 647,2 тыс. семей. Наш регион занял первое место по количеству домов, которым вернули свет после обстрелов. Также электроэнергию вернули:

Донетчина — 584,1 тыс. домов;

Днепропетровщина — 346,3 тыс. домов;

Киевщина — 227,2 тыс. семей;

Киев — 15,3 тыс. домов.

В общей сложности энергетики зажили почти 1,5 тысячи населенных пунктов по всей стране, возобновив электроснабжение более 1,8 млн домов.

Напомним, 2 марта враг атаковал Одессу и район ударными беспилотниками, раздались взрывы. Было зафиксировано попадание в частный дом.