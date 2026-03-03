Ключевые моменты:

4 марта с 06:00 до 18:00 часть Одессы будет без света.

Отключение связано со срочным ремонтом оборудования.

Объекты критической инфраструктуры будут обеспечены электроэнергией.

Отключение света в Одессе 4 марта

Как сообщили в компании ДТЭК Одесские электросети, в среду специалисты другой энергетической компании будут проводить неотложный ремонт оборудования.

Для безопасного выполнения работ временно обесточат часть Одесского района, в том числе отдельные районы города Одессы.

Отключение продлится ориентировочно с 06:00 до 18:00. При этом объекты критической инфраструктуры — больницы, котельные и другие важные учреждения — будут обеспечены электроэнергией.

«Понимаем, что безотлагательные ремонты создают неудобства, однако это позволит стабилизировать и улучшить ситуацию со светом в Одессе и пригороде», — отметили в компании.

Специалисты обещают завершить работы как можно быстрее и восстановить подачу света в дома жителей сразу после окончания ремонта.

Сегодня, 3 марта, из-за срочных ремонтных работ без водоснабжения остались три района Одессы и пригороды. Городские власти организовали подвоз технической воды.

