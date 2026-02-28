От базовых пакетов к реальным потребностям

Одним из первых прозвучал вопрос восстановления женского здоровья после службы.

Участники подчеркнули: многие женщины проходят службу в условиях постоянного стресса. Вопрос рождения детей откладывается. После увольнения они вынуждены проходить сложный путь восстановления организма.

Государственные пакеты НСЗУ предусматривают список базовых анализов. Но проблемы женщин-ветеранов часто не входят в «базовые» границы. Речь идет о расширенных, дорогостоящих обследованиях, гормональном лечении, длительном медицинском сопровождении.

Пока женщина находится на службе, она может частично получать помощь через военные госпитали или часть. После увольнения, особенно если возврат происходит в небольшое сообщество, возможности резко уменьшаются.

А учитывая рост количества женщин в армии – это вопрос государственной перспективы.

Медицинская политика по отношению к ветеранам формировалась без четкого гендерного измерения, говорят участники мероприятия. Если не учесть специфику женского организма после службы уже сейчас, в ближайшие годы государство получит системный вызов – от демографических последствий до увеличения затрат на лечение запущенных состояний.

Владимир Мельничук: формальное равенство и вызов времени

Помощник начальника Южно-Одесского территориального управления по вопросам ветеранской политики подполковник Владимир Мельничук подчеркнул, что подобные мероприятия нужно было проводить раньше, ведь «время работает против нас». Он подчеркнул: в армии юридически нет понятия женщина или мужчина – есть военнослужащий, контрактник или мобилизованный. Система формально не разделяет по признаку пола.

В то же время Владимир признает, что в 2022 году были случаи увольнения женщин со службы по семейным обстоятельствам – в частности, из-за наличия детей. Часто это происходило без четких алгоритмов, потому что система не была готова к масштабной мобилизации женщин. Кроме того, Мельничук отметил необходимость диалога – именно через обсуждение можно увидеть реальную проблематику, которая не всегда отражена в нормативных документах.

Юридическая нейтральность не равна равенству опыта. Если нормативная база не учитывает специфику службы и возвращения женщин, возникает разрыв между формальным равенством и реальными потребностями. Этот разрыв стал предметом обсуждения.

Елена Живец: неприятие и фактор семьи

Временно исполняющая обязанности начальника службы военного капелланства оперативного командного объединения Елена Живец сосредоточилась на вопросе социального принятия. По ее словам, человек после войны меняется. И проблема неприятия все равно касается и мужчин, и женщин. Опыт войны не всегда ясен тем, кто не был в боевых условиях.

Но в случае женщин прибавляется дополнительное измерение: семья часто ожидает возвращения «предыдущей версии» – матери, жены, дочери. Однако война меняет личность. И если семья не готова принять эти изменения, процесс реинтеграции усложняется.

Елена подчеркнула, что социальное восстановление начинается с ближайшего окружения. Без работы с семьями полноценная реинтеграция невозможна.

Большинство государственных программ ориентированы на самого ветерана. Однако опыт показывает: без подготовки семьи к возвращению измененного человека адаптация затягивается или усложняется конфликтами. Для женщин этот фактор усиливается традиционными социальными ожиданиями.

Идентичность, медицина, психология

Глава одесской ячейки ОО «Свободные и верные» Нора Аль-Надави выделила три блока проблем.

Первый – идентичность. Женщина-ветеран часто вынуждена доказывать, что она полноценная военная. Мужчине доказывать свой статус не нужно – общество автоматически признает его воином.

Второй – медицинский. Гормональные и физиологические особенности женского организма не всегда учитываются в общих ветеранских программах.

Третий – психологический. После завершения службы женщина часто не понимает, кем она сейчас является. Идентичность военной завершилась, а гражданская еще не сформирована.

Также Нора обратила внимание на отсутствие отдельных безопасных пространств для женщин в ветеранских инициативах. Формально они могут участвовать в общих программах, но не всегда чувствуют себя там комфортно.

Вопрос идентичности напрямую влияет на участие в программах поддержки. Если женщина не чувствует, что ее опыт признается, дистанцируется от системы. Создание отдельных форматов может стать инструментом адаптации, а не разделения.

Трудоустройство и сверхусилия

В ходе дискуссии был поднят и вопрос экономической интеграции. Женщина после службы часто решает вопросы работы, адаптации и семейной ответственности. Это создает дополнительную нагрузку.

Прозвучала информация: среди ветеранов, открывающих собственное дело, женщин гораздо меньше. Причина – необходимость прилагать сверхусилия для старта.

Экономическая интеграция ветеранов – один из ключевых факторов послевоенного восстановления. Если женщины-ветераны не получат равного доступа к финансовым и менторским программам, это усугубит социальное неравенство, утверждает председатель ОО «Защита государства» Алексей Земляной.

От замалчивания – к публичной политике

Алексей отмечает, что часть проблем стала очевидной только во время открытой дискуссии. По его словам, многие вопросы замалчиваются, а женщинам сложнее говорить о них публично. Задача общественного сектора – услышать эти голоса и вынести в публичную плоскость. Поэтому следующим шагом станет большой форум женской ветеранской политики, куда будут привлечены представители власти для формирования конкретных решений.

Общественные инициативы могут сформировать повестку дня, но без участия государственных институтов изменения останутся точечными. Поэтому следующий форум должен стать не дискуссионной, а рабочей площадкой.

Ментальное здоровье и новая идентичность

Психолог Татьяна Грищенко подчеркнула, что женщина после войны должна интегрировать боевой опыт в гражданскую жизнь. Речь идет не только о физических травмах, но и о невидимых последствиях войны. Женщина должна объединить роль военной с ролью матери и жены, восстановить внутренний баланс и сформировать новую идентичность.

Ментальное здоровье женщины влияет на всю семью, а значит – и на социальную стабильность общества, объясняет специалист.

Психологическая поддержка должна быть долговременной и специализированной. Разовые консультации не решают проблему системной адаптации. Гендерный аспект в этой сфере также требует отдельного учета. Круглый стол зафиксировал главное: женская ветеранская политика не может быть вспомогательным направлением. Она требует особого внимания в области медицины, психологии, экономики и социальной интеграции.

Следующий форум должен превратить обозначенные проблемы в конкретные предложения для органов власти, подчеркнула психолог. Количество женщин в армии растет, соответственно, масштабируется и вызов.

Отдельно во время обсуждения прозвучала позиция врача-реабилитолога Видади Гулуева. Он подчеркнул, что система реабилитации для военнослужащих и ветеранов сегодня не отвечает масштабам потребностей. По его словам, формально государство гарантирует бесплатную реабилитацию дважды в год по две недели. Однако этого времени критически недостаточно. За такой период можно лишь уменьшить острый болевой синдром и перевести состояние из критического в более стабильное. Полноценное восстановление – физическое или функциональное – за две недели практически невозможно.

Гулуев подчеркнул, что даже для Одессы и области, где сосредоточено значительное количество реабилитационных центров в масштабах страны, ресурсов все равно не хватает. Поток военных и ветеранов растет, а длительные программы восстановления нуждаются в системном финансировании и длительном сопровождении.

Особое внимание он обратил на необходимость учета гендерного аспекта реабилитации. Для женщин, возвращающихся со службы, планы восстановления могут требовать индивидуального подхода – отдельных программ, специализированных методик, а иногда и отдельных залов или групп во избежание психологического дискомфорта и стигматизации. Реабилитация, по его словам, должна быть не формальной услугой, а реально возвращающим человека к полноценной жизни процессом.

Екатерина, работница одного из госпиталей, рассказала, что сейчас врачи имеют отличную коммуникацию с другими больницами и реабилитационными центрами. Заведения развиваются технически, работают хорошие специалисты. Однако стоит обозначить и проблемы. К примеру, в Чернигове есть мобильные маммографы, а в Одесской области нет. Только стационарные и далеко не везде.

Женщинам необходимо систематически проводить дополнительные обследования у маммолога, гинеколога, эндокринолога, подчеркивает пресс-офицер Военного клинического госпиталя Госпогранслужбы Любовь Плёнсак.

– Это очень важная мера, – говорит Любовь, – женщинам, присутствующим в этом зале, дали возможность рассказать о реальных проблемах, которые существуют, но замалчиваются по разным причинам. Сегодня мы – голоса всех женщин-военнослужащих, мы идем вперед, мы развиваемся, мы обязательно находим решение большого количества вопросов.

Количество женщин в армии растет. Соответственно, масштабируется и вызов. Следующим шагом станет масштабный форум с привлечением военных, волонтеров, психологов, представителей местной власти и ОВА, где речь пойдет уже о механизмах реагирования.