Ключевые моменты:

27 августа горсовет принял изменения в программу «Безбарьерная Одесса» (2023–2028) с бюджетом 688 млн грн.

Самым спорным пунктом стало установка 19 автоматизированных туалетов за 109 млн грн (первые 4 — уже в 2025 году).

Депутаты Обухов и Большедворова заявили, что цена завышена — до 14 тыс. долларов за кв. метр.

Мэр Труханов настоял: проект важен для людей с инвалидностью и туристов.

На сессии Одесского горсовета 27 августа были приняты изменения к программе «Безбарьерная Одесса» на 2023–2028 годы с общим бюджетом более 688 млн грн, которая предусматривает создание доступной городской инфраструктуры: маршрутов, пляжей и общественных туалетов. Больше всего вопросов вызвал пункт об установке 19 автоматизированных туалетов, первые четыре из которых должны появиться уже в 2025 году. На них за 4 года планируется потратить 109 миллионов гривен.

Депутат Петр Обухов предложил исключить вопрос инклюзивных туалетов из проекта решения, заявив, что цена является неоправданно высокой.

Сомнения выразила и депутатка Анастасия Большедворова, заявив:

— Мы посчитали — получается 14 тысяч долларов за квадратный метр. Это супердорого. Может, построим что-то попроще, из кирпича, тоже инклюзивное, но дешевле?

Мэр Геннадий Труханов настаивал на важности проекта, подчеркнув, что Одесса обязана создавать условия и для жителей, и для туристов с инвалидностью.

— Здесь речь идет о программе, которая реализуется с государством — проект «Безбарьерные маршруты». Он включает в себя не только транспорт. Эти люди ждали нормального отношения к себе всю свою жизнь. Чтобы на них обратили внимание и человек мог нормально ходить в туалет. Человек без инвалидности не знает, где ходить в туалет в нашем городе, не говоря уже о людях с инвалидностью, – сказал мэр.

Документ вынесли на повторное голосование. На этот раз его поддержали 35 депутатов, один воздержался. Таким образом, программа «Безбарьерная Одесса» дополнена созданием инклюзивного пляжа в районе Отрады с базой гребли для ветеранов и корректировкой безбарьерного маршрута.

Напомним, ранее бюджетная комиссия согласовала выделение средств только на один туалет за 4,5 млн гривен. Однако впоследствии КП «Сервисный центр» объявило тендер на четыре туалета за почти 18 млн гривен.

Автоматизированные туалеты планируют установить в Городском саду, на Соборной площади, на проспекте Украинских Героев и на Приморском бульваре. Каждый модуль будет состоять из двух кабин, одна из которых адаптирована для людей с инвалидностью. Туалеты оборудуют системами автоматического мытья, дезинфекции, бесконтактной оплаты карточкой и сенсорными кранами.

Читайте также: Общественные туалеты на одесских пляжах: должны ли они быть бесплатными и как их найти