Ключевые моменты:
- Часть Одессы в четверг, 28 августа, осталась без света.
- Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
- Отключения коснулись абонентов Центрального, Южного и Северного РЭС.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 5-24;
- 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 9-40;
- 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 23-39А,
- Левитана, 43-63, 91, 93, 123-А;
- Рабина Ицхака, 1,3, 5,7/1.
Центральный РЭМ
Работы до 17:00-20:00:
- Академическая, 5а,
- Афанасьева Геннадия, 2-34,
- Болгарская, 35-70,
- Болтенка Михаила, 17/КОРП.19-70,
- Вадатурского Алексея, 79-131,
- Гранатная, 1-16б,
- Запорожская, 20-32а,
- Зоопарковая, 1-21,
- Михайленко Анны, 18-51,
- Прибика Йозефа, 7-28Б,
- Столярского, 4-Г,
- Фунтового Ивана, 42-54,
- дорога Фонтанская, 6, 17, 19,
- пер. Высокий, 1, 1/гараж, 2,4,6,7, 11, 12/14,
- пер. Гранатный, 2-8/кора.1,
- пер. Пограничный, 1-35,
- пер. Малиновский, 7.
Северный РЭС
Работы до 18:00:
- Архитектора Нештурхи, 35-55,
- 1-я Садовая, 1-39,
- 2-я Садовая, 1-42,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-я Садовая, 1-38,
- 5-я Садовая, 1-14,
- 6-я Садовая, 1-71,
- Большая Садовая, 1-52,
- Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;
- Донецкая, 1/1-25,
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Кошица Александра, 1-69,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Луценко Ивана, 1,1а;
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Южная, 8,
- Похилая, 1-59в, 174;
- Чайковая, 1-71,
- Шептицкого, 1,3,5;
- Штилева, 2-118,/а_с,
- дорога Николаевская, 65,
- дорога Южная, 1-73,
- ул. Украинской Леси, 10, 11,11А,12,20;
- линия 2-а Суворовская, 12,
- пер. 1-й Дунаевского, 1-6,
- пер. 1-й Керченский, 3-11,
- пер. 1-й Наявный, 3-7,
- пер. 2-й Дунаевского, 1-12в,
- пер. 2-й Наявный, 1-12а,
- пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
- пер. 3-й Керченский, 3,4,6;
- пер. 3-й Наявный, 1-9,
- пер. 4-й Наявный, 2-7б,
- пер. 5-й Наявный, 1-5а,
- пер. 6-й Наявный, 2-9а,
- пер. 7-й Наявный, 10а, 10б, 10в;
- пер. Квантовый, 1-27,
- пер. Одесский, 3-7,
- просп. Князя Владимира Великого, 52,
- спуск Латвийский, 1-27.