Отключения света

Ключевые моменты:

  • Часть Одессы в четверг, 28 августа, осталась без света. 
  • Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
  • Отключения коснулись абонентов Центрального, Южного и Северного РЭС.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • 4-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 5-24;
  • 5-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 9-40;
  • 6-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 23-39А,
  • Левитана, 43-63, 91, 93, 123-А;
  • Рабина Ицхака, 1,3, 5,7/1. 

Центральный РЭМ

Работы до 17:00-20:00:

  • Академическая, 5а,
  • Афанасьева Геннадия, 2-34,
  • Болгарская, 35-70,
  • Болтенка Михаила, 17/КОРП.19-70,
  • Вадатурского Алексея, 79-131,
  • Гранатная, 1-16б,
  • Запорожская, 20-32а,
  • Зоопарковая, 1-21,
  • Михайленко Анны, 18-51,
  • Прибика Йозефа, 7-28Б,
  • Столярского, 4-Г,
  • Фунтового Ивана, 42-54,
  • дорога Фонтанская, 6, 17, 19,
  • пер. Высокий, 1, 1/гараж, 2,4,6,7, 11, 12/14,
  • пер. Гранатный, 2-8/кора.1,
  • пер. Пограничный, 1-35,
  • пер. Малиновский, 7. 

Северный РЭС

Работы до 18:00:

  • Архитектора Нештурхи, 35-55,
  • 1-я Садовая, 1-39,
  • 2-я Садовая, 1-42,
  • 3-я Садовая, 1-49,
  • 4-я Садовая, 1-38,
  • 5-я Садовая, 1-14,
  • 6-я Садовая, 1-71,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Глаубермана, 1/ГАР-17, 164;
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Кошица Александра, 1-69,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Луценко Ивана, 1,1а;
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68Б,
  • Южная, 8,
  • Похилая, 1-59в, 174;
  • Чайковая, 1-71,
  • Шептицкого, 1,3,5;
  • Штилева, 2-118,/а_с,
  • дорога Николаевская, 65,
  • дорога Южная, 1-73,
  • ул. Украинской Леси, 10, 11,11А,12,20;
  • линия 2-а Суворовская, 12,
  • пер. 1-й Дунаевского, 1-6,
  • пер. 1-й Керченский, 3-11,
  • пер. 1-й Наявный, 3-7,
  • пер. 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • пер. 2-й Наявный, 1-12а,
  • пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
  • пер. 3-й Керченский, 3,4,6;
  • пер. 3-й Наявный, 1-9,
  • пер. 4-й Наявный, 2-7б,
  • пер. 5-й Наявный, 1-5а,
  • пер. 6-й Наявный, 2-9а,
  • пер. 7-й Наявный, 10а, 10б, 10в;
  • пер. Квантовый, 1-27,
  • пер. Одесский, 3-7,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52,
  • спуск Латвийский, 1-27. 

