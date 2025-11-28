Ключевые моменты:

В горсовете представлены списки уже объявленных и будущих закупок в системе «ProZorro».

Два крупных тендера на сумму более 224 млн грн привлекли внимание правоохранителей.

Интерес Бюро экономической безопасности к тендерам

Сегодня в Одессе прошло очередное заседание рабочей группы «Прозрачность и подотчетность», действующей при Одесской военной администрации.

Пресс-служба мэрии сообщила, что участникам группы представили сводные списки всех публичных закупок, которые Одесский городской совет уже разместил в системе «ProZorro». Также были показаны планы закупок, запланированных до конца 2025 года. Эти материалы переданы для дальнейшего мониторинга, чтобы обеспечить максимальную открытость процесса.

Отдельное внимание уделили двум запросам, поступившим от Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области. Они касаются отдельных закупок, которые вызвали интерес правоохранителей. Общая ожидаемая стоимость этих тендеров составляет 224,8 млн грн.

Во время обсуждения у членов рабочей группы возникли вопросы по этим двум закупкам. Было решено, что на следующем заседании снова заслушают представителей-заказчиков, чтобы принять окончательное решение по этим тендерам.

Ранее расследование показало, что одесская мэрия годами наращивала траты на благоустройство, несмотря на войну и потребности обороны. В 2025 году сумма уже превысила миллиард гривен. А после недавнего аудита бюджета Одессы, удалось высвободить более 260 миллионов гривен.

Читайте также: Одесситам начали выплачивать компенсации за разрушенное жилье: некоторые вместо денег получат квартиры