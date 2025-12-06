Ключевые моменты:

Доходы Одессы в 2026 году планируются на уровне 15,37 млрд грн, расходы — 15,045 млрд грн.

Основные приоритеты бюджета — оборона, коммунальные услуги и социальная сфера.

Горожане критикуют власти за отсутствие доступа к проекту бюджета перед общественными слушаниями.

Что планируют заложить в бюджет Одессы на 2026 год

5 декабря, во время общественных слушаний в Одессе обсудили проект городского бюджета на 2026 год. Представители горсовета пояснили, что документ сформирован с учетом действующего законодательства и параметров госбюджета.

Согласно проекту, доходы громады на 2026 год должны составить 15,37 млрд грн, а расходы — 15,045 млрд грн. Основная часть средств поступит в общий фонд — более 14,4 млрд грн. Главные источники доходов остаются прежними: налог на доходы физических лиц, единый налог, налог на имущество, акциз, туристический сбор и платежи за парковку, сообщает Центр публичных расследований.

На что планируют тратить деньги

Главный акцент бюджета — поддержка обороны и безопасности города, обеспечение бесперебойной работы коммунальных служб, а также финансирование социальных, медицинских и образовательных услуг. В расчетах учтены новые показатели:

минимальная зарплата — 8 647 грн,

прожиточный минимум — 3 328 грн,

прогнозируемая инфляция — 109,7%.

Также уменьшена реверсная дотация — не 881,4 млн грн, как планировалось, а 141,7 млн грн, что оставляет больше средств городу.

Отдельно рассмотрели систему публичных инвестиций DREAM, которая интегрируется в бюджетный процесс с 2025 года. Из поданных 597 проектов одобрили только 50 — остальные требуют доработки. Деньги на их реализацию будут выделять не раньше второго квартала 2026 года.

Одесситы критикуют отсутствие прозрачности

Участники слушаний заявили, что не смогли ознакомиться с документом заранее. По словам представительницы инициативной группы «Гроші на ЗСУ» Виктории Кучурки, обсуждать бюджет невозможно, если люди не видели проект:

«Нам предлагают обсуждать бюджет, которого мы не видели. После слушаний остается только писать письма и жалобы».

Она подчеркнула, что граждане, которые платят налоги, должны иметь реальные механизмы влияния на распределение средств, а не полагаться только на депутатов. По ее словам, необходимо законодательно предусмотреть другие формы участия общества в бюджетном процессе. Общественность настаивает на необходимости реальных механизмов участия в распределении бюджетных средств, а не формальных процедур.

Также жители поднимали вопросы финансирования медицины, школ, ремонта дорог, а также обустройства мемориалов — например, на Западном кладбище и в парке Шевченко.

