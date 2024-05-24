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Общественные туалеты на одесских пляжах: должны ли они быть бесплатными и как их найти

Общественные туалеты на одесских пляжах: должны ли они быть бесплатными и как их найти

Вряд ли вы удивитесь, но общественные туалеты в районе набережных — большая проблема для Одессы. Либо их невозможно найти, либо ими невозможно воспользоваться. Также одесситы поднимают вопрос, почему некоторые уборные бесплатные, а в некоторых плата за использование достигает 10 гривен. Мы спросили у местных властей, как это должно работать.

Бесплатные, потому что никому не нужны?

Начнем с общественных туалетов, которые расположены на территории побережья Киевского района. Этим сооружениям уже более 50 лет, они бесплатные и доступны 24/7, но на эти туалеты нет спроса из-за антисанитарии. В департаменте городского хозяйства ответили просто — эти туалеты не канализированы, поэтому и являются бесплатными. Располагаются они по таким локациям:

  • между 10-й и 11-й станциями Большого Фонтана;
  • 12-я станция Большого Фонтана, перед пляжным комплексом «Паблик»;
  • 13-я станция Большого Фонтана, район ЖК «Коста-Фонтана»;
  • между 13-й и 14-й станциями Большого Фонтана, район гостиницы «Бьянка»;
  • 15-я станция Большого Фонтана, район «Центра пляжных видов спорта».

Планирует ли городской совет в будущем приводить в порядок такие туалеты, пока неизвестно, но этот вопрос поднимался еще в 2021 году.

«Зеленые» туалеты. Это какие?

туалеты на одесских пляжах

Другое дело — это общественные уборные, которые расположены вдоль Трассы здоровья на территории побережья Приморского района. Это современные модульные туалеты, которые начали устанавливать еще в 2017 году. В народе их называют «эко-туалеты», или «зеленые». Они подключены к канализации, водоснабжению и электричеству. Чтобы воспользоваться уборной, надо заплатить 4 гривны, но не в сезон бывали случаи, когда ими можно было воспользоваться бесплатно или по системе «сколько не жалко». В департаменте городского хозяйства объяснили, что модульные уборные находятся на обслуживании КП «Сервисный центр» (всего по городу 21 уборная). Тариф на пользование ими был установлен еще в 2016 году: 4 гривны независимо от сезона.

Но есть категория потребителей, которые имеют право пользоваться зелеными туалетами бесплатно — это инвалиды I и II группы и дети до пяти лет.

Самые дорогие туалеты города

туалеты на одесских пляжах

Так же на пляжах Одессы (и по городу также) можно встретить другие общественные уборные. Вход в них — от 10 до 15 гривен. В департаменте городского хозяйства говорят, что эти уборные находятся на арендованных участках пляжей. Они обустраиваются предпринимателями в соответствии с нормативными требованиями. Стоимость услуги определяется уже субъектом предпринимательства в соответствии с экономической выгодой с учетом затрат на их содержание.

Это, например, касается и туалета на Центральной аллее пляжа «Аркадия». Он находится в частной собственности на арендованном земельном участке (арендатор — ООО «Аркадия-Сити»), вход стоит 10 гривен.

Должны ли городские туалеты иметь терминал для оплаты?

туалеты на одесских пляжах

Одесситы и гости города все чаще желают оплачивать безналично за пользование туалетом. Департамент городского хозяйства признает, что общественные уборные, которые обслуживает КП «Сервисный центр», пока не оборудованы терминалами для обслуживания людей с банковскими карточками, но этот вопрос на стадии разработки.

Перечень общественных уборных по городу

  • улица Вице-адмирала Азарова;
  • возле кафе «Кувшин», пляж «Дельфин»;
  • возле кафе «Санторини», Малый Фонтан;
  • курортно-пляжный комплекс «Аркадия».
  • Итальянский бульвар (конечная трамвая №18);
  • Старобазарный сквер;
  • сквер Михайловский (улица Михайловская угол улицы Бабеля);
  • сквер Мечникова (улица Ольгиевская угол улицы Старопортофранковской);
  • бульвар Жванецкого (улица Гоголя);
  • дендропарк Победы (возле бювета);
  • дендропарк Победы (центральная аллея);
  • центральный вход в курортно-пляжный комплекс «Аркадия»;
  • сквер Академика Королева (улица Левитана);
  • Приморский бульвар (возле здания Одесского городского совета);
  • Городской сад (улица Преображенская);
  • сквер Прохоровский;
  • сквер Космонавтов;
  • парк «Стамбульский»;
  • Приморский бульвар, 1 (Греческий парк);
  • модульный туалет в парке Шевченко.

Фото Екатерины ВОЛЯНСКОЙ

Фото аватара
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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