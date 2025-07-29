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КП «Сервисный центр» объявило тендер на установку четырех автоматизированных туалетов общей стоимостью почти 18 млн гривен

Депутат Петр Обухов призвал отменить тендер и направить средства на создание укрытий и бомбоубежищ

Мэрию обвиняют в обмане депутатов

Одесский депутат и кандидат в мэры Петр Обухов раскритиковал действия городских властей, отметив, что бюджетная комиссия согласовала выделение средств только на один туалет за 4,5 млн гривен. Однако впоследствии КП «Сервисный центр» объявило тендер на четыре туалета за почти 18 млн гривен.

По словам Обухова, это «бешеная сумма», особенно учитывая дефицит городского бюджета. Депутат подчеркнул, что город возможно будет вынужден брать кредит для покрытия дефицита, а мэрия «снова всех обманула». Бюджетная комиссия согласовала финансирование одного объекта, но теперь имеет дело с четырьмя туалетами.

Автоматизированные туалеты планируют установить в Городском саду, на Соборной площади, на проспекте Украинских Героев и на Приморском бульваре. Каждый модуль будет состоять из двух кабин, одна из которых адаптирована для людей с инвалидностью. Туалеты оборудуют системами автоматического мытья, дезинфекции, бесконтактной оплаты карточкой и сенсорными кранами.

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