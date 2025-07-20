Ключевые моменты:

КП «Сервисный центр» подписало контракт на покупку четырех автоматических туалетов за почти 18 млн гривен;

Исполнитель – киевская фирма «Сервіс Столиця Інновейшн», единственный участник тендера;

Туалеты планируют установить до 1 декабря 2025 года в Горсаду, на Соборной площади, проспекте Украинских Героев и на Приморском бульваре;

Кабинки будут оснащены автоматической дезинфекцией, вентиляцией, системой пожаротушения, пеленальными столиками и бесконтактной оплатой;

Ранее горсовет выделил на эти цели лишь 4 млн грн – стоимость одной такой кабины – притом, что аналогичные модули в других городах стоили в 2023–2024 гг. от 1,2 до 2,5 млн грн.

Такой договор предприятие заключило в середине июля с киевским ООО «Сервіс столиця інновейшн». Эта фирма была единственным участником тендера.

Поставить уборные исполнитель должен до 1 декабря 2025 года. Их планируется разместить в Горсаду, на Соборной площади, проспекте Украинских Героев (угол улицы Нины Строкатой) и Приморском бульваре.

Согласно условиям тендера, это будут автоматизированные туалеты с двумя кабинками, одна из которых – для людей с инвалидностью и посетителей с детьми. Длина сооружений – 4,2 м, ширина 2,9 м, высота – 3 м.

Также здесь предусмотрена автоматическая система мытья, дезинфекции и сушки сиденья унитаза и аналогичная система мытья и дезинфекции пола после каждого посетителя. Также будет автоматическая/бесконтактная подача мыла и воды для мытья рук, бесконтактная автоматическая сушилка для рук, вентиляция и подогрев воздуха, автоматическая система смешивания дезинфицирующих растворов, пеленальный столик для младенцев, поручни для маломобильных людей, санитайзер и диспенсер туалетной бумаги.

Автоматической будет и система пожаротушения.

Пользоваться туалетом можно не более 15 минут, после чего двери частично приоткроются, приглашая посетителя покинуть кабину. На случай непредвиденных обстоятельств внутри разместят кнопку вызова помощи.

Оплата услуги – бесконтактная, с использованием банковских платежных карт.

Компания «Сервіс Столиця Інновейшн» зарегистрирована 10 лет назад и довольно известна в Украине. Она поставляет конструкции для благоустройства улиц, включающие в себя павильоны ожидания общественного транспорта, информационные панели и колонны, киоски для цветов и газет, урны и корзины для раздельного сбора мусора, скамейки, информационные стенды и вывески, колонны декоративного освещения, элементы городской навигации, ограждения и т.д.

Стоит отметить, что на одной из недавних сессий горсовета депутаты согласились выделить на закупку туалетов лишь 4 млн грн. Это хватит на одну уборную – в ценах «Сервіс Столиця Інновейшн». При этом аналогичные туалетные модули в 2023-2024 годах другие города Украины закупали по цене от 1,2 до 2,5 млн грн за единицу, в зависимости от комплектации.

Напомним, в 2024 году в Пивденном (Южном) открыли зеркальный туалет, строительство которого обошлось местному бюджету в 3 миллиона гривен.

Источник: Думская