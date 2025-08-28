Море в Одессе на рассвете, Фото - Александр Бурлак

Ключевые моменты:

  • Температура морской воды сегодня в Одессе будет прохладной: +16…+17°C.
  • Температура воздуха днем +25…+27 °C.

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в четверг, 28 августа, температура морской воды в Одессе составит всего 16–17°С. Такая вода является прохладной и может быть опасной для купания без подготовки из-за риска переохлаждения.

Днем воздух прогреется до 25–27°С, осадков не прогнозируется. 

Фото — Александр Бурлак

