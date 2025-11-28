Ключевые моменты:

Прокуратура добилась отмены незаконной передачи земли под строительство терминала.

Два участка стоимостью почти 65 млн грн вернут в собственность государства.

Территория важна для сохранения редких видов и создания заповедника «Придунайские леса».

Защита земель у Дуная

Специализированная экологическая прокуратура Офиса Генерального прокурора Украины добилась защиты 11 гектаров земель в Одесской области, которые еще в 1993 году были зарезервированы для создания природно-заповедного фонда «Придунайские леса». Эти территории расположены вдоль Дуная и являются средой обитания редких животных: орлана-белохвоста, филина, горностая, дикого кота и колоний летучих мышей.

Несмотря на их природную ценность, Ренийский городской совет передал два участка стоимостью 64,8 млн грн под строительство мультимодального терминала. Это было сделано с нарушениями — без земельного аукциона и без обязательного согласования с профильным министерством. Такие действия фактически открывали путь к вырубке растительности и разрушению уникальной экосистемы.

Прокуроры доказали незаконность решения, и суды всех трех инстанций поддержали их позицию. Верховный Суд оставил в силе вердикты предыдущих инстанций: договор признан недействительным, а земля подлежит возврату в собственность государства.

Читайте также: «Аскания-Нова» в Одесской области: как в Буджацких степях возрождают уникальный заповедник