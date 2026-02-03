Ключевые моменты:

В Одессе продолжают работу бесплатные социальные автобусы.

Мэрия обнародовала график на 3 февраля и предоставила контакты горячей линии для справок.

Горожане жалуются на несоблюдение графиков, из-за чего вынуждены пользоваться платными маршрутками.

Отчет мэрии: график и маршруты

По информации Одесского городского совета, движение социальных автобусов сегодня осуществляется по такому графику:

При этом городские власти подчеркивают: все указанные маршруты являются бесплатными для населения.

Также в мэрии сообщают: больше информации о работе социальных маршрутов можно узнать в информационном центре по телефонам (048) 717-54-54 и (048) 717-54-77 с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.

Мнения одесситов: реальность на остановках

В то же время, в соцсетях читатели «Одесской жизни» продолжают жаловаться на нерегулярную работу социальных автобусов, отчего в итоге вынуждены пользоваться платными маршрутками. Вот один из наиболее показательных комментариев:

Напомним, часть социальных автобусов была передана Одессе в рамках проекта Минразвития «Пліч-о-пліч: згуртовані громади», который направлен на поддержку украинских городов.

Фото с сайта on.od.ua