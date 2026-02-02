Ключевые моменты:

2 февраля в Одессе работают социальные автобусы, которые дублируют трамваи и троллейбусы.

Проезд для пассажиров бесплатный.

Транспорт запущен из-за проблем с электроснабжением после российских атак.

Пассажиры жалуются на работу автобусов.

График есть, автобусов нет

Наши читатели снова жалуются на работу социальных автобусов. К примеру, на днях пассажиры в Одессе сталкиваются с проблемами на остановке социальных автобусов возле железнодорожного вокзала. А ведь общественный транспорт туда практически не доходит: люди сканируют расписание на остановке, долго ждут по графику, а потом вынуждены идти пешком.

Читательница «Одесской жизни» отметила, что за все время увидела только один автобус по травмационному маршруту №10.

Однако местные чиновники еще раз напоминают, что социальные автобусы 2 февраля курсируют по графику, а проезд у них бесплатный.

Автобус С1: Железнодорожный вокзал — ул. 28-й бригады

Отправление от Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная):

с 06:00 до 09:00 — интервал 15-20 минут;

с 09:00 до 15:00 – интервал 30-40 минут;

с 15:00 до 19:15 — интервал 15-20 минут.

Последний рейс: 19:15.

Отправление от ул. 28-й бригады:

с 06:30 до 09:00 — интервал 15-20 минут;

с 09:00 до 14:30 — интервал 30-40 минут;

с 14:30 до 20:00 – интервал 15-20 минут.

Последний рейс: 20:00.

Автобус С3: ул. С. Рихтера – ул. Дегтярная

Отправление от ул. С. Рихтера: 06:45, 07:45, 08:45, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15.

Отправление от ул. Дегтярная: 07:45, 08:45, 09:45, 14:45, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.

Автобус С4: Тираспольское шоссе (Два столба) — ул. Дегтярная (частично дублирует маршрут трамвая №21)

Отправление от Тираспольского шоссе (Два столба): 06:30, 07:30, 08:30, 13:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 (отдельные отправления от зуп. «Западное кладбище», 0 14:50).

Отправление от ул. Дегтярной (пл. Менделе Мойхер-Сфорима): 07:30 «К», 08:30 «К», 09:30 «К», 14:30 «К», 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 (рейсы к Западному ц.).

Трамвай №5: Аркадия — Железнодорожный вокзал.

Отправление от ст. Аркадия: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Отправление от Привокзальной площади: 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

Трамвай №10: ул. Ицхака Рабина — Железнодорожный вокзал.

Отправление от ул. Ицхака Рябина: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Отправление от пл. Древней: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Трамвай №15: пл. Тираспольская — Слободской рынок

Отправление от пл. Тираспольской: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 11:30, 12:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

Отправление от Слободского рынка: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 13:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

Трамвай №17: Куликовое поле — 14 в. В. Фонтана

Отправление от Куликово поле (ул. Канатная): 06:30, 06:51, 07:12, 07:34, 07:55, 08:16, 08:38, 08:59, 09:20, 10:03, 10:46, 11 12:31, 12:54, 13:26, 13:47, 14:19, 15:02, 15:44, 16:06, 16:27, 16:48, 17:10, 17:31, 17:52, 18:55

Отправление от 14 в. В. Фонтана: 07:02, 07:23, 07:44, 08:06, 08:27, 08:48, 09:10, 09:31, 09:52, 10:35, 11:18, 12:00, 12:42 13:26, 13:47, 14:08, 14:51, 15:34, 16:16, 16:38, 16:59, 17:20, 17:42, 18:03, 18:24, 18:46, 19:27.

Трамвай №26: ул. Архитекторская — Железнодорожный вокзал

Отправление от ул. Архитекторская: 06:30, 06:44, 06:58, 07:12, 07:26, 07:40, 07:53, 08:06, 08:20, 08:34, 08:48, 09:02, 09:16, 0 10:10, 10:24, 10:38, 10:52, 11:05, 11:32, 12:00, 12:28, 12:54, 13:22, 13:50, 14:17, 14:30, 14:54 15:26, 15:40, 15:53, 16:06, 16:20, 16:34, 16:48, 17:02, 17:16, 17:29, 17:42, 17:56, 18:10, 18:38 19:05.

Отправление от пл. Древней: 07:15, 07:29, 07:43, 07:57, 08:11, 08:25, 08:38, 08:51, 09:05, 09:19, 09:33, 09:47, 10:01, 1 10:55, 11:09, 11:23, 11:37, 11:50, 12:23, 12:51, 13:19, 13:39, 14:07, 14:35, 15:02, 15:15, 15:49 16:11, 16:25, 16:38, 16:51, 17:05, 17:19, 17:33, 17:47, 18:01, 18:14, 18:27, 18:41, 18:55, 19:09 19:50.

Трамвай №27: ул. Архитекторская — просп. Свободы

Отправление от ул. Архитекторская: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.

Отправление от просп. Свободы: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Дополнительную информацию о работе социальных маршрутов можно получить в информационном центре по телефонам: (048) 717-54-54, (048) 717-54-77. Центр работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.

