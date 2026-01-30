Ключевые моменты:

30 января в Одессе работают социальные автобусы, дублирующие трамваи и троллейбусы.

Проезд для пассажиров бесплатный.

Транспорт запущен из-за проблем с электроснабжением после российских атак.

Пассажиры жалуются на долгое ожидание.

Социальный транспорт в Одессе снова оказался в центре внимания

Наша читательница написала в редакцию, что в субботу, 24 января, стояла 40 минут на остановке. Однако так и не дождалась социального автобуса, дублирующего троллейбусный маршрут № 9, курсирующего возле парка Победы. В результате женщина пошла пешком.

Однако местные власти отмечают, что социальные автобусы курсируют по графику и напоминают, что проезд в этом общественном транспорте бесплатный.

30 января автобусы курсируют по следующему расписанию:

Напомним, что больше информации о работе социальных маршрутов можно получить в информационном центре по телефонам:

(048) 717-54-54

(048) 717-54-77.

Центр работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.

