автобусы

Ключевые моменты:

  • 30 января в Одессе работают социальные автобусы, дублирующие трамваи и троллейбусы.
  • Проезд для пассажиров бесплатный.
  • Транспорт запущен из-за проблем с электроснабжением после российских атак.
  • Пассажиры жалуются на долгое ожидание.

Социальный транспорт в Одессе снова оказался в центре внимания

Наша читательница написала в редакцию, что в субботу, 24 января, стояла 40 минут на остановке. Однако так и не дождалась социального автобуса, дублирующего троллейбусный маршрут № 9, курсирующего возле парка Победы. В результате женщина пошла пешком.

від читачки про соціальні автобуси

Однако местные власти отмечают, что социальные автобусы курсируют по графику и напоминают, что проезд в этом общественном транспорте бесплатный.

30 января автобусы курсируют по следующему расписанию:

Расписание социальных автобусов в Одессе 29 января 2026

Ранее мы рассказывали, почему Одесса не может полностью заменить трамваи автобусами.

Напомним, что больше информации о работе социальных маршрутов можно получить в информационном центре по телефонам:

  • (048) 717-54-54
  • (048) 717-54-77.

Центр работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.

По теме: Вопросы о графиках и расписании социальных автобусов в Одессе: почему молчит городская власть.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме