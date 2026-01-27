Ключевые моменты:

Пенсионеры по возрасту в 2026 году имеют право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, а отказ водителя без законных оснований является нарушением.

Ни один закон не позволяет ограничивать количество льготников в салоне автобуса, независимо от формы собственности перевозчика.

Внутренние приказы перевозчика или ссылки на «неплатежи города» не отменяют действие законодательства Украины.

За необоснованный отказ в льготном проезде водителю или перевозчику грозит административный штраф.

В каком транспорте пенсионеры имеют право на льготу в 2026 году?

Если коротко — в случаях, когда водитель выгоняет льготника или требует оплатить проезд, он не прав. Хотя здесь есть одно важное уточнение. Но сначала разберемся, где пенсионеры имеют право ездить бесплатно.

Согласно действующему законодательству, пенсионеры по возрасту имеют право на бесплатный проезд в:

Городском пассажирском транспорте (трамваи, троллейбусы, метро, коммунальные автобусы).

Пригородном транспорте (электрички и пригородные автобусы).

Важно: в частных маршрутках вопрос льгот решается местными властями. Перевозчик обязан перевозить льготников бесплатно только в том случае, если местный совет компенсирует ему эти расходы из бюджета.

Где должно быть указано о льготах?

Информация об условиях проезда и перечне льготников должна быть размещена непосредственно в салоне автобуса (обычно возле водителя или на дверях).

Согласно Правилам предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, в салоне обязательно должны быть:

Выдержка из Правил (в части прав и обязанностей водителя и пассажира).

Перечень категорий граждан, имеющих право на льготный проезд.

Название, адрес и телефон перевозчика, а также органа, осуществляющего контроль (Укртрансбезпека, транспортный отдел горсовета).

Куда обращаться в вашем городе?

Если перевозчик утверждает, что «городской совет не платит», это не дает ему права самостоятельно отменять льготу.

Если у вас есть сомнения, имеет ли конкретная маршрутка право отказать вам в проезде, звоните в соответствующий транспортный отдел городского совета или областной администрации. Именно они заключают договоры с перевозчиками.

В Одессе транспортные перевозки регулирует Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета. Телефон: 048 705-98-02

В Одесской области — Департамент морехозяйственного комплекса, транспортной инфраструктуры и связи Одесской областной военной администрации. Телефон: 048 718-92-48

Может ли водитель ограничить количество пассажиров, имеющих льготы?

Нет. Закон Украины «Об автомобильном транспорте» не устанавливает ограничений по количеству льготных мест в транспорте общего пользования.

На что должен ссылаться водитель, если он ограничивает количество мест?

На самом деле ни один закон не позволяет водителю устанавливать лимиты (1, 2 или 3 места).

Водители часто ссылаются на внутренние приказы своего директора или на «договоренности» с мэрией. Однако внутренний приказ фирмы не может быть выше Закона Украины.

Ваши аргументы для защиты:

Статья 37 Закона Украины «Об автомобильном транспорте» четко указывает, что автомобильные перевозчики, осуществляющие пассажирские перевозки на автобусных маршрутах общего пользования, обязаны обеспечивать льготные перевозки.

Статья 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф для водителя или предпринимателя за необоснованный отказ в льготной перевозке (в 2026 году он составляет 850 грн).

Аргумент перевозчика: «Мы — маршрутное такси, а не обычный автобус»

Это самая распространенная ловушка. В Украине существует два режима движения:

Обычный режим (коммунальные автобусы, троллейбусы) — льготы действуют безоговорочно. Режим маршрутного такси (частные маршрутки).

Однако даже в маршрутках льготы для пенсионеров по возрасту действуют на основании Постановления Кабинета Министров №354.

Как действовать, если водитель настаивает на своем?

Не выходите из автобуса. Вы имеете законное право на проезд. Попросите документы. Попросите показать решение местного совета или договор, где официально прописано ограничение количества мест (спойлер: таких документов обычно не существует). Сделайте фото. Сфотографируйте табличку с данными перевозчика и номерной знак автобуса. Вызывайте полицию (102). Достаточно фразы: «Я вызываю полицию для составления протокола по статье 133-1 КУоАП».

Эта статья касается нарушений правил предоставления услуг и требований безопасности при перевозке пассажиров или грузов автомобильным транспортом, включая отсутствие договорных документов или паспорта маршрута, а также работу такси без таксометра, и предусматривает штрафы для водителей и ответственных лиц.

Что делать, если водитель отказывает в проезде?

Если вы предъявили удостоверение, а водитель требует деньги:

Зафиксируйте данные: запишите номер автобуса, маршрут, ФИО водителя (если указаны) и название фирмы-перевозчика (обычно указано в салоне). Позвоните на горячую линию:

Горячая линия главы областной государственной администрации (ОДА). В Одессе это: 0 800 301 148

Правительственная «горячая линия» — 1545 , единый центр обращений граждан к органам исполнительной власти.

Государственная служба Украины по вопросам защиты прав потребителей (Госпродпотребслужба). Пассажир является потребителем услуг. Отказ в услуге, на которую вы имеете законное право, является нарушением ваших прав.

102 — полиция (отказ в льготном проезде является нарушением закона).

044-351-47-66 — Укртрансбезпека (служба, контролирующая перевозчиков).

0-800-213-103 — бесплатная правовая помощь.

Что обязательно нужно зафиксировать для успешной жалобы?

При обращении обязательно зафиксируйте:

Номерной знак транспортного средства (это самое главное!). Название перевозчика (обычно указано на дверях автобуса или информационном стенде в салоне). Фамилию водителя (водитель обязан иметь бейдж или табличку с ФИО). Время и место инцидента. Контакты 1–2 свидетелей (других пассажиров), если это возможно.

Как правильно написать жалобу (образец):

«Я, (ваше ФИО, адрес проживания, контактный телефон), пенсионер по возрасту (удостоверение № …), на остановке получил отказ в льготном проезде от водителя автобуса (город, маршрут, номерной знак, фамилия водителя). Водитель мотивировал отказ (указать причину, например: “лимитом мест”). Прошу принять меры и привлечь виновных к ответственности».

Читайте также:

Автор — Виктория ГУСАКОВА, юрист