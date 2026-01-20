Ключевые моменты:

Одесситы массово обращаются с жалобами на нерегулярность движения социальных автобусов и их малое количество.

Редакция подала официальный запрос к власти еще 7 января, чтобы получить ответы на самые распространенные вопросы пассажиров.

Вместо содержательной информации журналисты получили ряд формальных отписок и перенаправлений между ведомствами.

Городская администрация до сих пор не предоставила разъяснений относительно продления графика движения и устранения проблем с расписанием.

Проблема работы социальных автобусов в Одессе стала одной из самых обсуждаемых тем среди горожан. После запуска новых маршрутов жители столкнулись с рядом трудностей: долгим ожиданием транспорта, неудобными графиками и отсутствием достаточного количества рейсов в вечернее время. В редакцию «Одесской жизни» регулярно поступают обращения читателей с просьбой помочь разобраться в ситуации.

Как медиа, которое на протяжении многих лет освещает жизнь города и работает с официальными источниками, мы собрали наиболее распространенные вопросы одесситов и 7 января официально направили их в городскую администрацию. Запрос касался возможности дублирования маршрутов электротранспорта, соблюдения заявленных расписаний, продления времени работы автобусов после 19:00 и контактов для обращений граждан.

Редакция действовала в рамках Закона Украины «О доступе к публичной информации», ожидая прозрачной и оперативной коммуникации от органов власти. Однако вместо четких ответов получила лишь формальные сообщения о «неправильном оформлении документа» и перенаправления между различными ведомствами.

Такая ситуация свидетельствует о серьезном разрыве между информационными потребностями громады и реальными действиями ответственных структур. Пока чиновники ограничиваются отписками, тысячи одесситов ежедневно вынуждены тратить лишнее время в очередях на остановках, не понимая, когда и как изменится ситуация.

Вопросы одесситов о работе социальных автобусов

С появлением социальных автобусов в городе сразу же возникли и многочисленные вопросы относительно работы этого вида транспорта. Свое недовольство прежде всего количеством единиц, несоответствием заявленным графикам, часами работы и тому подобным одесситы адресуют в первую очередь Сергею Лысаку и возглавляемой им администрации на официальных страницах в соцсетях. Любая информация о социальном транспорте в Одессе собирает множество комментариев и от наших читателей.

Значительная часть реакций – это замечания и жалобы, встречались также предложения и благодарности. Проанализировав актуальные на тот момент информационные запросы жителей, мы задали несколько основных вопросов городской власти еще 7(!) января, оформив их в виде запроса на получение публичной информации:

Из запроса: «От читателей издания «Одесская жизнь» поступает немало вопросов, связанных с курсированием социальных маршрутов в г. Одесса. Просим Вас предоставить ответы на наиболее распространенные из них:

есть ли возможность продублировать маршруты трамваев и троллейбусов, ведь определенные социальные маршруты имеют отличия, что создает дополнительные трудности для пассажиров (они вынуждены доезжать на маршрутных такси);

много нареканий на несоответствие расписания движения, а именно: увеличение продолжительности ожидания (какие меры принимаются для устранения этой проблемы);

есть ли возможность продлить движение транспорта после 19 часов, чтобы все работающие могли добраться домой;

куда направлять благодарности, предложения, жалобы и замечания относительно работы социальных маршрутов».

Также мы связались с пресс-службой начальника ОГВА с просьбой, если возможно, предоставить ответы в ближайшее время, учитывая актуальность востребованной информации для горожан. Получив заверение, что «как только, так сразу», в конце соответствующего материала (с появлением первых маршрутов «Одесская жизнь» оперативно знакомит читателей со схемами их движения, новыми маршрутами, графиками движения) пообещали опубликовать ответы, как только они поступят. Конечно, тогда мы не подозревали, что ждать придется и до сих пор.

Речь идет об этой полезной статье: Бесплатные автобусы в Одессе заменили троллейбусы и трамваи: схемы всех маршрутов и расписание (ОБНОВЛЕНО)

Вместо ответов – бюрократия

Ответов с 7 по 19 января мы получили сразу несколько:

«Вы нарушили правила оформления документа, отсутствует собственная подпись исполнителя» (Расписались, отсканировали, отправили – Прим. ред.).

«Это не в пределах наших полномочий, перенаправили в Одесский городской совет» (Странно, ведь первое письмо мы предусмотрительно направили и на адрес ОГС – Прим. ред.).

Из ответа Департамента обращений граждан ОГС: «Запрашиваемая Вами информация не является публичной, поскольку Закон Украины «О доступе к публичной информации» регулирует отношения по созданию информации, Ваше письмо будет рассмотрено в порядке, предусмотренном Законом Украины «Об обращениях граждан» (Интересно, а контакты для направления жалоб и предложений тоже требуют создания? – Прим. ред.).

Итак, за время ожидания ответа некоторая информация уже не является актуальной. Например, частичное дублирование маршрутов электротранспорта уже произошло. Однако нашим читателям все еще интересно, что же там с расписанием движения и продлением часов работы?

О социальных автобусах поговорим… потом

Конечно, мы не претендуем на безупречное оформление своих запросов, однако рассчитывали на понимание важности темы для одесситов со стороны городской администрации и более действенную коммуникацию.

Ознакомиться с расписанием движения и новыми маршрутами одесситы могут на официальных каналах городской власти – и это прекрасно. Но где им найти ответы на свои вопросы? Едва ли не единственным путем преодоления этого информационного вакуума мы видим именно помощь медиа-сообщества, которое быстро подхватывает актуальные проблемы города. Чего, к сожалению, нельзя сказать о желании и понимании важности сотрудничества со стороны городских чиновников.

Читайте также: