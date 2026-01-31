Ключевые моменты:
- На линии выйдут социальные автобусы;
- Транспорт будет курсировать по основным районам города;
- Расписание рассчитано на утренние и вечерние часы.
Социальный транспорт в Одессе 31 января: маршруты и расписание
В Одессе на субботу запланирована работа нескольких социальных маршрутов. Актуальное расписание движения опубликовано на официальных ресурсах Одесского горсовета:
- Маршрут С1 «Железнодорожный вокзал — ул. 28-й бригады»
Отправление от Железнодорожного вокзала: 06:40, 07:30, 08:20, 10:15, 11:05, 12:00, 14:40, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19
Отправление от ул. 28-й бригады: 07:00, 08:00, 08:50, 09:45, 11:35, 13:20, 15:10, 16:00, 16:50, 17:50, 18:55, 20:00.
- Маршрут С3 «ул. С. Рихтера – ул. Дегтярная»
Отправление от ул. С. Рихтера: 06:45, 08:45, 15:15, 17:15.
Отправление от ул. Дегтярная: 07:45, 09:45, 16:15, 18:15.
- Маршрут С4 «ул. Тираспольское шоссе — ул. Дегтярная»
Отправление от ул. Тираспольское шоссе: 07:30, 09:30, 15:00, 17:00.
Отправление от ул. Дегтярная: 08:30, 10:30, 16:00, 18:00.
- Маршрут №5 (трам.) «Аркадия — Железнодорожный вокзал»
Отправление от ст. Аркадия: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.
Отправление от Железнодорожного вокзала: 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.
- Маршрут №10 (трам.) «Ицхака Рабина — Железнодорожный вокзал»
Отправление от ул. Ицхака Рябина: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.
Отправление от Железнодорожного вокзала: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.
- Маршрут №15 (трам.) «пл. Тираспольская — Слободской рынок»
Отправление от пл. Тираспольской: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 11:30, 12:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.
Отправление от Слободского рынка: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 13:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.
- Маршрут №17 (трам.) «Куликовое поле — 14 в. В. Фонтана»
Отправление от Куликово поле: 07:00, 08:06, 09:10, 11:10, 12:22, 13:26, 15:30, 16:38, 17:42, 18:45.
Отправление от 14 в. В. Фонтана: 07:34, 08:38, 09:45, 11:44, 12:54, 14:00, 16:06, 17:10, 18:14, 19:20.
- Маршрут №26 (трам.) «ул. Архитекторская — Железнодорожный вокзал»
Отправление от ул. Архитекторская: 07:00, 07:50, 08:45, 09:30, 10:20, 11:05, 13:00, 15:00, 16:00, 16:45, 17:30, 18:30.
Отправление от Железнодорожного вокзала: 07:50, 08:40, 09:30, 10:15, 11:05, 11:50, 13:45, 15:50, 16:40, 17:30, 18:15 19:
- Маршрут №27 (трам.) «ул. Архитекторская — просп. Свободы»
Отправление от ул. Архитекторская: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.
Отправление от просп. Свободы: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.
- Маршрут №3 (тролль) «ст. Залог I — Парк Шевченко»
Отправление от ст. Залог I: 07:10, 08:30, 09:50, 12:30, 13:50, 15:50, 17:10, 18:30.
Отправление от Парка Шевченко: 07:50, 09:10, 10:30, 13:10, 14:30, 16:30, 17:50, 19:10.
- Маршрут №8 (трол.) «Суперфосфатный завод – Железнодорожный вокзал»
Отправление от Суперфосфатного завода: 07:00, 8:30, 09:50, 12:30, 15:10, 16:30, 17:55, 19:25.
Отправление от Железнодорожного вокзала: 07:45, 09:05, 10:25, 13:05, 15:45, 17:05, 18:30, 20:00.
- Маршрут №9 (трол.) «ул. Инглеге — ул. Ришельевская»
Отправление от ул. Ингле: 07:00, 07:50, 08:40, 09:30, 10:20, 11:05, 12:45, 13:30, 15:05, 15:50, 16:40, 17:30, 18:15, 19/
Отправление от ул. Ришельевской: 07:45, 08:35, 09:25, 10:15, 11:05, 11:50, 13:30, 14:15, 15:50, 16:35, 17:25, 18:15, 19:15, 19:10.
Напомним, всего сейчас в Одессе действует 12 маршрутов социальных автобусов. Проезд для пассажиров в них бесплатный. Все маршруты обслуживают в общей сложности всего 40-42 автобуса из имеющихся у муниципалитета более 50. 25 из них были предоставлены Одессе Регенсбургом, Стамбулом и Житомиром на постоянной основе в качестве гуманитарной помощи. Остальные прибыли временно по правительственной программе «плечом к плечу» из Львова, Кропивницкого, Мариупольской общины и Белой Церкви. Но финансирование работы этих автобусов полностью возложено на городской бюджет Одессы — на 2026 год уже заложено более 50 миллионов гривен расходов на возможный ремонт, оплату работы водителей и топливо.
