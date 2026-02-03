Ключевые моменты:
- В феврале 2026 года временно отменяются пригородные поезда Одесса — Помошная — Одесса;
- Отмена связана со снижением пассажиропотока;
- Изменения действуют в отдельные даты, а не на постоянной основе.
Причиной отмены пригородных поездов названо снижение пассажиропотока.
Какие поезда отменяются
Поезд №6254/74 Одесса-Главная – Помошная
- Не будет курсировать 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24 и 27 февраля 2026 года.
Поезд №6273/57 Помошная – Одесса-Главная
- Не будет курсировать 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 и 28 февраля 2026 года.
Пассажирам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок и следить за обновлениями на официальных ресурсах железной дороги.
