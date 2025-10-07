Ключевые моменты:

Поросята упали в яму глубиной 1 метр

Животные не пострадали, операция прошла без осложнений.

Подробности операции

В пресс-службе ГСЧС Одесской области сообщили о необычной спасательной операции, которая произошла днем 6 октября в переулке Лиманном в Одессе. Два поросенка, вероятно во время прогулки, провалились в яму глубиной около метра и не могли самостоятельно выбраться на поверхность.

На место оперативно прибыли спасатели, которые аккуратно извлекли животных из ловушки и передали их владельцу. Оба поросенка чувствовали себя хорошо и не имели видимых повреждений. По сообщению ГСЧС, спасательная операция прошла эффективно и без каких-либо осложнений.

