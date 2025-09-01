Ключевые моменты:

В Одессе кот угодил в настоящий капкан;

Его освободили местные пожарные;

Котика передали хозяевам.

Спасатели осторожно разжали металлические тиски и освободили испуганного серого котика. Сейчас животное уже дома и в безопасности — рядом со своими хозяевами, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Этот случай стал напоминанием, что настоящие герои всегда рядом, даже когда помощь нужна маленькой жизни.

Ранее 38-летний мужчина пытался утопить собаку в море на пляже в Одесской области. Животное спасли благодаря вмешательству неравнодушных граждан.

