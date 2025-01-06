Новости Одессы и Одесской области

В Одессе с помощью пожарной машины снимали с дерева котика

В Одессе с помощью пожарной машины снимали с дерева котика

Вечером 5 января в Одессе, на улице Независимости (бывшая Армейская), спасатели помогли снять кота, который застрял на высоком дереве. Животное не могло самостоятельно спуститься и его спасение требовало специального оборудования. Об этом сообщает Управление ГСЧС Украины в Одесской области.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

спасатель с котиком

Спасатели прибыли на место происшествия после вызова неравнодушных граждан. Для снятия животного с высоты была использована автолестница. Операция длилась несколько минут, и кота удалось успешно снять без травм.

снимали котика

Управление ГСЧС призывает граждан обращаться за помощью в подобных случаях, ведь безопасное решение таких ситуаций требует специальных навыков и техники.

Читайте также:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2025, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua