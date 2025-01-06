В Одессе с помощью пожарной машины снимали с дерева котика

Спасатели прибыли на место происшествия после вызова неравнодушных граждан. Для снятия животного с высоты была использована автолестница. Операция длилась несколько минут, и кота удалось успешно снять без травм.

Управление ГСЧС призывает граждан обращаться за помощью в подобных случаях, ведь безопасное решение таких ситуаций требует специальных навыков и техники.

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