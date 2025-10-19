Ключевые моменты:

После тяжелого ранения 17 октября 2025 года умер военный медик и хирург Александр Полякин. Врачи почти три месяца боролись за его жизнь.

Полякин был добровольцем, примером профессионализма и человечности.

Прощание с Героем пройдет сегодня, 19 октября, в Раздельнянской громаде.

Об этом сообщают в Раздельнянской городской территориальной громаде.

«С глубокой грустью извещаем, что 17 октября 2025 года ушел в вечность Полякин Александр Борисович – хирург, военный медик, доброволец, Человек с большой буквы.

Он был не только высококлассным специалистом, но и настоящим примером врача – честным, принципиальным, безгранично преданным своему делу и людям. Его жизнь – это история служения… Служение пациентам, собратьям, Украине»,

– говорится в сообщении громады в «Фейсбуке».

Жителей громады приглашают достойно провести земляка в последний путь и почтить его мужество, доброту и профессионализм.

Встреча кортежа с телом Героя состоится сегодня в 11:00 на кругу при въезде в город Раздельная.

Чин отпевания и совместной молитвы пройдет на центральной площади города.

Похороны состоятся на Успенском кладбище в Раздельной.

Также напомним, что сегодня в Белгород-Днестровском районе простятся с 20-летним младшим сержантом Максимом Чумаченко. Его жизнь трагически оборвалась 17 октября 2025 года из-за несчастного случая под Одессой.