Ключевые моменты:

В результате ливня в Одессе 30 сентября погибло девять человек, включая семью с ребенком.

Следствие установило, что городская система водоотведения была в запущенном состоянии и не могла справиться с таким объемом осадков.

Подозрения в служебной халатности получили девять должностных лиц, среди которых бывший мэр Одессы.

Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Трагедия в Одессе: халатность чиновников стоила девяти жизней

В Национальной полиции Украины и Офисе Генпрокурора сообщили, что по факту трагедии в Одессе фигурантами уголовного дела стали девять человек — бывший городской голова Геннадий Труханов, два его заместителя, сотрудники департаментов горсовета, а также руководители и инженеры Коммунального предприятия «Городские дороги».

Следствие установило, что из-за ненадлежащего обслуживания ливневой канализации город оказался неготов к сильным осадкам.

30 сентября Одесса буквально утонула в воде — за несколько часов выпала двухмесячная норма дождя. Улицы превратились в бурные реки, смывая заборы и затапливая дома до второго этажа. Люди спасались на крышах и чердаках, но не всем удалось выбраться.

Среди погибших — семья с ребенком, жившая на цокольном этаже дома, куда за минуты хлынула вода. Система водоотведения не справилась с потоком, и уровень воды стал критическим.

Кроме того, в день трагедии, 30 сентября 2025 года, городской голова не организовал надлежащее оповещение и информирование населения об угрозе чрезвычайной ситуации, в том числе различных общественных групп. Также он не обеспечил приведение в готовность органов управления гражданской защиты.

Бывшему мэру Одессы и восьми чиновникам объявлено о подозрении в служебной халатности (ч. 3 ст. 367 УК Украины), которая привела к гибели людей. Виновным грозит до восьми лет тюрьмы.

В настоящее время решается вопрос об избрании всем подозреваемым мер пресечения и отстранении от должностей действующих чиновников.

Как сообщалось ранее, подозрение Труханову вручили на парковке элитного комплекса отдыха «Арк Спа» в Аркадии.

