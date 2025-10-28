Ключевые моменты:

Экс-мэру Одессы Геннадию Труханову вручили подозрение.

У сотрудников мэрии проводятся обыски.

Детали

Вечером во вторник, 28 октября, бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову вручили подозрение. По предварительным данным, его подозревают в служебной халатности, повлекшей смерть человека, по части 3 статьи 367 Уголовного кодекса Украины. Как сообщают местные паблики, подозрение вручили на парковке элитного комплекса отдыха «Арк Спа» в Аркадии.

Одновременно с этим у сотрудников мэрии проходят обыски, что может свидетельствовать о комплексном расследовании. Уже завтра ожидается избрание меры пресечения для Труханова.

Официальной информации пока не было.

