Ключевые моменты:
- Экс-мэру Одессы Геннадию Труханову вручили подозрение.
- У сотрудников мэрии проводятся обыски.
Детали
Вечером во вторник, 28 октября, бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову вручили подозрение. По предварительным данным, его подозревают в служебной халатности, повлекшей смерть человека, по части 3 статьи 367 Уголовного кодекса Украины. Как сообщают местные паблики, подозрение вручили на парковке элитного комплекса отдыха «Арк Спа» в Аркадии.
Одновременно с этим у сотрудников мэрии проходят обыски, что может свидетельствовать о комплексном расследовании. Уже завтра ожидается избрание меры пресечения для Труханова.
Официальной информации пока не было.
