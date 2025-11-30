Отключения света

Ключевые моменты:

  • Сегодня, 30 ноября 2025, в Одессе продолжаются плановые отключения света.
  • Без электроснабжения до вечера останутся ряд улиц в зоне Северного РЭС.
  • Отключения света по графикам также продолжают действовать. О возможных изменениях будет сообщено дополнительно.

По информации Телеграм-канала одесской мэрии «Одеса Офiцiйно», света не будет до 22:00 часов на таких улицах в зоне Северного РЭС:

  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 9-я линии 2-й Лиманчик;
  • Атамана Головатого;
  • Наливная, 1, 4, 4а;
  • Атамана Чепиги, 33, 35, 104;
  • Черноморского Казачества, 95-135;
  • пер. Павла Кравцова, 2, 2б.

Также напоминаем, что сегодня в Одессе и области продолжают действовать графики стабилизационных отключений света. О возможных изменениях в графиках будет сообщено дополнительно.

