Ключевые моменты:

Сегодня, 30 ноября 2025, в Одессе продолжаются плановые отключения света.

Без электроснабжения до вечера останутся ряд улиц в зоне Северного РЭС.

Отключения света по графикам также продолжают действовать. О возможных изменениях будет сообщено дополнительно.

По информации Телеграм-канала одесской мэрии «Одеса Офiцiйно», света не будет до 22:00 часов на таких улицах в зоне Северного РЭС:

1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 9-я линии 2-й Лиманчик;

Атамана Головатого;

Наливная, 1, 4, 4а;

Атамана Чепиги, 33, 35, 104;

Черноморского Казачества, 95-135;

пер. Павла Кравцова, 2, 2б.

Также напоминаем, что сегодня в Одессе и области продолжают действовать графики стабилизационных отключений света. О возможных изменениях в графиках будет сообщено дополнительно.