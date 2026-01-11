Ключевые моменты:

С понедельника, 12 января, школы Одессы возобновляют очные занятия из-за стабилизации погодных условий.

Решение принято мэрией в связи со стабилизацией погодных условий, несмотря на сохраняющийся прогноз о гололедице.

С пятницы, 9 января, занятия проходили дистанционно из-за резкого ухудшения погоды.

Ранее обсуждалась возможность продления зимних каникул до 19 января для школьников и студентов.

Об этом сообщает сегодня, 11 января, пресс-служба мэрии города.

«В связи со стабилизацией погодных условий учебные заведения коммунальной собственности территориальной громады города Одессы с 12 января 2026 года возобновляют образовательный процесс в очном режиме», – отмечается в сообщении.

При этом отметим, что, по прогнозам синоптиков, завтра в Одессе и области сохранятся сложные погодные условия. Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает об опасных метеорологических явлениях I (желтого) уровня и напоминает, что в течение дня на дорогах города и региона ожидается сильная гололедица.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды с пятницы, 9 января, школы Одессы и области перешли на дистанционное обучение.

Также сообщалось, что одесским школьникам и студентам могут продлить зимние каникулы до 19 января.

