Ключевые моменты:

Облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Одесса: ночью 0-2°С мороза, днем ​​2-4°С тепла.

Область: ночью -4…+1°С, днем ​​0-5°С тепла.

Гололедица ночью и утром, видимость 2-4 км на дорогах.

Погода в Одессе

В Одессе ожидается облачная погода с прояснениями без существенных осадков. Северо-западный ветер усилится до 9-14 м/с. Ночью температура снизится до 0-2°С, днем ​​потеплеет до 2-4°С тепла.

Погода в Одесской области

По Одесской области – облачно с прояснениями, без существенных осадков, разве что ночью местами небольшой дождь или снег. Ночью и утром возможна гололедица на дорогах. Ветер тот же – северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью будет колебаться от 4°С до 1°С тепла, днем ​​– 0-5°С выше нуля.

Добавим, что водителям следует соблюдать осторожность: на автодорогах области ночью и утром видимость во время осадков может падать до 2-4 км, а гололедица придаст опасности.

