Ключевые моменты:

Одесские четвероклассники и ученики младших классов все школьные годы учатся в условиях воздушных тревог и регулярных спусков в укрытие.

Большинство учеников предпочитают очное обучение вместо онлайн-формата.

Педагоги и родители отмечают рост стрессоустойчивости и быстрое взросление детей.

Для многих семей школа во время войны стала более безопасным пространством, чем дом.

Материал подготовлен на основе непосредственных бесед журналистки «Одесской жизни» с руководством, педагогами, учениками и родителями одесского лицея №73.

В тексте использованы прямые цитаты учеников третьего класса, которые обучаются очно и регулярно спускаются в укрытие во время тревог. Также учтена позиция родителей относительно безопасности образовательного процесса и их оценка изменений в поведении и психологическом состоянии детей.

Как педагоги Одессы освоили науку защиты детей

Современные одесские четвероклассники — это дети, которые никогда не видели «мирной» школы. Их первый звонок прозвучал под звуки сирен, а вместо игр на переменах они изучали маршруты к ближайшему бомбоубежищу.

Однако в стенах одесского лицея №73 произошло важное изменение: школа превратилась из обычного учебного заведения в «остров безопасности», где учителя сохраняют не только оценки, но и детские мечты. Как научить ребенка не бояться темноты укрытия и почему малыши выбирают парту в подвале вместо удобного дивана дома — в нашем материале.

Екатерина Шикман, директор одесского лицея №73, вспоминает, что самым сложным в начале войны было возвращение к очному обучению в стенах лицея. Когда дети дома, ответственность за их жизнь лежит на родителях. Когда ученики в школе — ответственность полностью переходит к педагогам.

— Нам приходилось учить детей быстро, не разговаривая и не отвлекаясь на посторонние моменты, спускаться в укрытие, даже портфели и одежду они оставляли в классах, — вспоминает Екатерина Шикман. — Эмоционально ученикам младших классов было и страшно, и непривычно. Но главным стало сохранение жизни детей, поэтому мы уделяли столько внимания разработке эффективных маршрутов и скорости спуска в укрытие.

По воспоминаниям педагогов, в начале войны многие родители во время тревоги бежали в школы, чтобы убедиться, что с детьми все в порядке. Кому-то из них самим требовалась помощь, чтобы справиться с панической атакой. Но позже родители поняли: в лицее безопаснее, чем дома, потому что рядом взрослые и есть современное укрытие.

— Как маме мне сегодня тоже спокойнее, когда мой ребенок в школе, — говорит Екатерина Шикман. — Именно школа гарантирует наиболее безопасные условия пребывания ребенка во время воздушных тревог. На мой взгляд, во время войны главным назначением лицея стало даже не обучение, а сохранение жизни учеников.

О чем мечтают одесские дети, которые никогда не учились в мирное время

Известное выражение «Все мы родом из детства» имеет глубокий смысл. Именно в детстве, во время обучения в школе, ребенок учится общаться со сверстниками, формирует себя как личность, начинает мечтать о будущем и строить планы.

— Мы не должны позволять войне красть у детей детство и мечты, — уверена Лариса Гарда, учитель начальных классов. — Поэтому на втором году войны мы предложили ученикам второго класса конкурс «В чем заключается смысл жизни». Тогда многие ученики выехали за границу, но они и их родители постоянно поддерживали с нами связь. Дети говорили о важности смотреть в небо и видеть там только облака, о спокойном приготовлении завтрака для всей семьи в выходной день, о путешествиях в другие страны — но обязательно с билетом домой, о способности выдержать все испытания, которые делают людей сильнее.

К весеннему празднику дети рисовали подарки мамам. И те, кто был в Одессе, и те, кто за границей, — все оставались на связи. Лариса Гарда до последнего сдерживала слезы и позволила себе расплакаться лишь после того, как выключила камеру.

— Я тогда думала о большой несправедливости, когда война отнимает у детей самое лучшее — беззаботное детство, — говорит Лариса. — И мы, взрослые, должны сделать все возможное, чтобы дети радовались, улыбались, играли, готовили подарки мамам.

По мнению Ларисы Гарды, дети, учителя и родители сильно изменились за время войны. В частности, стали спокойнее относиться к тревогам и взрывам. Это стало заметно, когда из Чехии вернулась семья одного ученика. Когда началась тревога, мать мальчика сильно запаниковала. Только объятия Ларисы Гарды и ее спокойный голос помогли женщине прийти в себя и спокойно спуститься в укрытие.

Малыши с полузакрытыми глазами шли в укрытие

Рядом с лицеем №73 находится детский сад. Педагоги вспоминают, как в начале войны в укрытие приводили воспитанников сада — малыши едва просыпались после дневного сна и с полузакрытыми глазами шли в безопасное место. Видя это, ученики младших классов старались вести себя как взрослые, не показывая страха во время тревог. Хотя это вовсе не означало, что им не было страшно.

— За эти годы мы научились действовать по обстоятельствам, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности, — говорит учитель начальных классов Елена Саракул. — Если ночью было много прилетов, могли разрешить детям отдохнуть и не идти на занятия. Главное — чтобы паника не стала главным состоянием. Поэтому и в укрытии мы стараемся чем-то занять детей: играем, даем раскраски или включаем интересный фильм. Страх есть у всех, поэтому важно переключить внимание ребенка.

Несмотря на войну дети выбирают школу, а не онлайн

Дети, которые пришли в лицей уже после начала войны, благодаря усилиям родителей и педагогов, а также собственному желанию учиться, постепенно привыкли к новой реальности. Так детская психика защищается от слишком тяжелых впечатлений.

— Главное в школе — это общение с друзьями, поэтому я люблю ходить в школу, — говорит ученица третьего класса София.

— Мне нравится общаться с друзьями, поэтому учиться в школе мне нравится больше, чем онлайн, — добавляет она. — На уроках легче разобраться в математике и украинском языке. В будущем я хочу стать стоматологом.

Поддерживает ее и Даня, тоже ученик третьего класса:

— Мне нравятся предметы, где можно узнать больше о природе, людях и растениях. Интересно обсуждать новые знания с одноклассниками. Поэтому я тоже предпочитаю школу онлайн-формату. И люблю физкультуру, чтобы не сидеть все время на месте.

Одесские дети быстро повзрослели и готовы к испытаниям

Родители детей, которые начали обучение уже во время войны, говорят о быстром взрослении и стараются помочь им не паниковать.

Александра Сазанович, мама ученицы третьего класса:

— Самым трудным было объяснить ребенку, что происходит. Я понимала, что не имею права сдаваться, потому что жизнь продолжается. Мы много говорили о необходимости учиться и поддерживать друг друга.

Ирина Файнгольц, мама ученика третьего класса:

— Моему ребенку было четыре года, когда началась война. Я сама пережила панические атаки. Наш дом с паркингом, который служит укрытием, но я поняла, что в лицее безопаснее. Сын стал более стрессоустойчивым и спокойнее относится к временным отключениям света или воды. Я уверена: этот опыт поможет нашим детям преодолеть любые испытания в будущем.

