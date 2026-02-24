Ключевые моменты:
- В Одесской области этой весной возможны масштабные подтопления из-за подъема уровня воды в реках.
- Уровень в бассейнах Южного Буга и Днепра поднимался на 2–3,5 метра.
- Наибольшие риски — для низин Дуная и Днестра, портовой и транспортной инфраструктуры.
- Экологи призывают к стратегической адаптации, а не только к аварийным мерам.
Что происходит с уровнем воды
По данным издания, этой весной сразу несколько региональных зон Украины могут оказаться под угрозой масштабных подтоплений. В частности, зафиксирован рост уровня воды в бассейнах Южного Буга, Северского Донца и Среднего Днепра на 2–3,5 метра.
Подтопления уже фиксировались в ряде областей, а гидрологи не исключают дальнейшего подъема.
Лидер экологического движения Let’s do it Ukraine Юлия Мархель отметила:
— Украина уже живет в новой водной реальности — и к этому вызову причастен каждый. Большие воды являются индикатором решений прошлого, состояния инфраструктуры и нашего отношения к природе.
Почему под угрозой именно юг Одесской области
Наибольшие риски, по оценкам экологов, приходятся на три зоны, среди которых — юг Одесской области, низины Дуная и Днестра.
Здесь сочетаются сразу несколько факторов:
- низинный рельеф;
- близость крупных речных систем;
- влияние морской динамики;
- нагрузка на портовую и дорожную инфраструктуру.
Эколог Владислава Бандура в разговоре с журналистами отметила:
— Проблема не только в оттепелях или дождях. Мы десятилетиями осушали болота, застраивали поймы и выпрямляли русла. Природные «губки», удерживавшие воду, практически исчезли.
По ее словам, при подъеме воды еще на 1–2 метра отдельные территории могут перейти в режим регулярных подтоплений.
Эксперты обращают внимание на сопутствующие, но не менее опасные последствия.
Повышенная влажность грунтов активизирует оползневые процессы, что влияет на устойчивость дорог и жилой застройки.
Кроме того, вода может контактировать с выгребными ямами и септиками, создавая риск попадания загрязняющих веществ в колодцы и подземные воды. Это повышает вероятность вспышек кишечных инфекций и вирусных заболеваний.
Война как дополнительный фактор
Гидрологический баланс страны изменился и из-за боевых действий. Разрушение гидросооружений, повреждение дамб и шлюзов на Юге и Востоке усилили уязвимость регионов к наводнениям.
Для Одесской области это означает дополнительную нагрузку на инженерные системы, которые и без того часто имеют ограниченную пропускную способность.
Готов ли регион? Контекст для Одесской области
Экологи подчеркивают: речь идет уже не о стихийном явлении, а о системной проблеме водной политики.
— Модель сосуществования с водой, а не постоянной борьбы с ней, позволяет снизить риски подтоплений и обеспечить долгосрочную устойчивость территорий, — подчеркивают специалисты Let’s do it Ukraine.
Среди необходимых шагов называют:
- восстановление малых рек;
- ревитализацию болот;
- сохранение пойм как природных буферов;
- инвестиции в современную ливневую и очистную инфраструктуру.
К счастью, уже есть и позитивные изменения. Недавно мы сообщали о восстановлении озера Картал в Одесской области и возрождении тысяч гектаров природных угодий в дельте Дуная.
Для региона с развитой портовой логистикой, аграрным сектором и приграничной инфраструктурой подтопления означают не только бытовые неудобства, но и экономические риски.
Юг области — зона, где пересекаются речная и морская динамика, что в условиях климатических изменений может создавать сложные сценарии развития событий.
Стихия уже проявила себя, не дожидаясь календарной весны. «Одесская жизнь» рассказывала о паводке на севере Одесской области, который подтопил более 120 домов и создал угрозу прорыва дамбы.
Не утратила актуальности и проблема подтоплений самой Одессы. Во время последнего масштабного наводнения в сентябре 2025 года погибли восемь человек. Однако городские власти до сих пор не продемонстрировали системных шагов для предотвращения новых трагедий. Этому посвящено расследование нашего издания: «Следующий ливень без человеческих жертв? Что сделала одесская власть, чтобы трагедия 30 сентября не повторилась».