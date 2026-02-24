Ключевые моменты:

В Одесской области этой весной возможны масштабные подтопления из-за подъема уровня воды в реках.

Уровень в бассейнах Южного Буга и Днепра поднимался на 2–3,5 метра.

Наибольшие риски — для низин Дуная и Днестра, портовой и транспортной инфраструктуры.

Экологи призывают к стратегической адаптации, а не только к аварийным мерам.

Что происходит с уровнем воды

По данным издания, этой весной сразу несколько региональных зон Украины могут оказаться под угрозой масштабных подтоплений. В частности, зафиксирован рост уровня воды в бассейнах Южного Буга, Северского Донца и Среднего Днепра на 2–3,5 метра.

Подтопления уже фиксировались в ряде областей, а гидрологи не исключают дальнейшего подъема.

Лидер экологического движения Let’s do it Ukraine Юлия Мархель отметила:

— Украина уже живет в новой водной реальности — и к этому вызову причастен каждый. Большие воды являются индикатором решений прошлого, состояния инфраструктуры и нашего отношения к природе.

Почему под угрозой именно юг Одесской области

Наибольшие риски, по оценкам экологов, приходятся на три зоны, среди которых — юг Одесской области, низины Дуная и Днестра.

Здесь сочетаются сразу несколько факторов:

низинный рельеф;

близость крупных речных систем;

влияние морской динамики;

нагрузка на портовую и дорожную инфраструктуру.

Эколог Владислава Бандура в разговоре с журналистами отметила:

— Проблема не только в оттепелях или дождях. Мы десятилетиями осушали болота, застраивали поймы и выпрямляли русла. Природные «губки», удерживавшие воду, практически исчезли.

По ее словам, при подъеме воды еще на 1–2 метра отдельные территории могут перейти в режим регулярных подтоплений.

Эксперты обращают внимание на сопутствующие, но не менее опасные последствия.

Повышенная влажность грунтов активизирует оползневые процессы, что влияет на устойчивость дорог и жилой застройки.

Кроме того, вода может контактировать с выгребными ямами и септиками, создавая риск попадания загрязняющих веществ в колодцы и подземные воды. Это повышает вероятность вспышек кишечных инфекций и вирусных заболеваний.

Война как дополнительный фактор

Гидрологический баланс страны изменился и из-за боевых действий. Разрушение гидросооружений, повреждение дамб и шлюзов на Юге и Востоке усилили уязвимость регионов к наводнениям.

Для Одесской области это означает дополнительную нагрузку на инженерные системы, которые и без того часто имеют ограниченную пропускную способность.

Готов ли регион? Контекст для Одесской области

Экологи подчеркивают: речь идет уже не о стихийном явлении, а о системной проблеме водной политики.

— Модель сосуществования с водой, а не постоянной борьбы с ней, позволяет снизить риски подтоплений и обеспечить долгосрочную устойчивость территорий, — подчеркивают специалисты Let’s do it Ukraine.

Среди необходимых шагов называют:

восстановление малых рек;

ревитализацию болот;

сохранение пойм как природных буферов;

инвестиции в современную ливневую и очистную инфраструктуру.

К счастью, уже есть и позитивные изменения. Недавно мы сообщали о восстановлении озера Картал в Одесской области и возрождении тысяч гектаров природных угодий в дельте Дуная.

Для региона с развитой портовой логистикой, аграрным сектором и приграничной инфраструктурой подтопления означают не только бытовые неудобства, но и экономические риски.

Юг области — зона, где пересекаются речная и морская динамика, что в условиях климатических изменений может создавать сложные сценарии развития событий.

Стихия уже проявила себя, не дожидаясь календарной весны. «Одесская жизнь» рассказывала о паводке на севере Одесской области, который подтопил более 120 домов и создал угрозу прорыва дамбы.

Не утратила актуальности и проблема подтоплений самой Одессы. Во время последнего масштабного наводнения в сентябре 2025 года погибли восемь человек. Однако городские власти до сих пор не продемонстрировали системных шагов для предотвращения новых трагедий. Этому посвящено расследование нашего издания: «Следующий ливень без человеческих жертв? Что сделала одесская власть, чтобы трагедия 30 сентября не повторилась».