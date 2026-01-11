Ключевые моменты:

547 единиц школьной мебели бесплатно переданы Дальницкому сельсовету.

Получатели: гимназии сел Новоградковка, Марьяновка, Барабой, Роксоланы; Дальницкий и Доброалександровский лицеи.

Предварительная помощь: в октябре 2024 года аналогичная партия для Новоградковской гимназии.

Как Германия помогает Украине

Дальницкий сельсовет бесплатно получил 547 единиц школьной мебели, которые распределили между гимназиями сел Новоградковка, Марьяновка, Барабой, Роксоланы, а также Дальницким и Доброалександровским лицеями. К слову, в октябре 2024 года это заведение уже получало подобную партию из Бремена. Доставку организовал пастор Евангелической лютеранской общины Новоградковки при поддержке общественной организации «Реабилитационный центр Св. Павла».

Интересный факт: с конца XVIII века в селах Дальницкого общества около 150 лет жили немцы-колонисты, чьи потомки в Германии до сих пор поддерживают связи с этими краями Одесской области.

«Эта мебель сделает наши школы более комфортной, современной и лучше подготовленной к качественному обучению. Для гимназии это не только практическая помощь, но и сильная моральная поддержка, символ партнерства, доверия и заботы о будущем детях», – отметила руководительница Новоградковской гимназии Елена Кривцова.

Учебным заведениям помощь направил Благотворительный фонд «Бремен помогает Украине».

Напомним, местные учебные заведения Одесской области могут перейти на дистанционное обучение с 12 по 19 января 2026 года, или продлить каникулы на этот период. Все из-за погодных условий.