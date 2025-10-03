Ключевые моменты:

Запрет на ловлю раков закончился 30 сентября. Теперь снова разрешено добывать речных раков — но строго по нормам.

На одного рыбака — не больше 30 штук в день. Использовать можно только определённые орудия и приспособления.

Ручной сбор с подсветкой в тёмное время суток запрещён.

Когда и как можно ловить раков

С начала октября украинские рыболовы снова могут легально ловить раков — 30 сентября завершился сезонный запрет, связанный с их второй линькой. Теперь охотникам за речными деликатесами остаётся соблюдать Правила любительского рыболовства, чтобы не нарушить закон. Об этом сообщили в Одесском рыбоохранном патруле.

Согласно правилам, одному человеку разрешено выловить не более 30 раков в сутки. Есть и чёткие требования к методам ловли:

Ручной сбор — только днём, без использования подсветки.

Раколовка «хватка» — диаметр до 70 см, ячейка не более 22 мм, не более одной на рыболова.

Подсачек или «паук» — размер до 1×1 м, ячейка до 10 мм.

Важно: ловить раков в тёмное время суток с фонариком запрещено. Это правило касается как ручного сбора, так и использования других методов.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что начиная с сентября 2025 года, вылов кефали в Причерноморских лиманах будет регулироваться чёткими правилами.

Читайте также: