Артисты Центра военно-музыкального искусства ВМС (Одесса) впервые в истории Украины получили почетную награду — символический меч герцога Эдинбургского — на международном музыкальном фестивале военных оркестров в Шотландии.

Во время выступления лозунг «Слава Украине!» подхватили 250 тысяч зрителей со всего мира. Зрители аплодировали стоя.

Организаторы пошли на риск, допустив украинцев без гарантий прибытия и без полноценного промо-видео из-за запрета масштабных репетиций на открытом пространстве.

Британские военные помогли с логистикой, забрав оркестрантов самолетом из Польши из-за закрытого воздушного пространства Украины.

Война, отсутствие самолетов и промовидео: флотские музыканты могли не попасть на фестиваль

Центр военно-музыкального искусства ВМС (Центр) можно справедливо считать творцом новой милитарной оркестровой культуры в Украине. Ведь его наследие – не только марши, патриотические славы и классическое исполнение народных и военных произведений. Джаз, фолк, эффектные дефиле – программа Центра имеет немало оригинальных черт.

Наследие военных музыкантов из Одессы — не только марши, патриотические, народные и военные произведения. Джаз, фолк, эффектные дефиле — все это присутствует в репертуаре.

– Однако выступления на международном музыкальном фестивале военных оркестров «The Royal Edinburgh Military Tattoo-2025» были академическими и по условиям мероприятия должны были состоять только из национальной музыки, – рассказал Любомир Сукенник, начальник Центра военно-музыкального искусства – начальник военно-оркестровой службы Военно-морских сил Украины, капитан 2 ранга. – За рубежом творчество военных оркестров – элитарное и популярное музыкальное искусство.

Пресс-конференция Центра военно-музыкального искусства ВМС ВСУ. Слева направо: Максим Калищук, Павел Ивлюшкин, Любомир Сукенник.

В мире существует немалое количество фестивалей для таких коллективов, а «The Royal Edinburgh Military Tattoo-2025», на котором выступали наши военные музыканты, имеет давнюю историю. Нынешний фестиваль проводится уже в 75-й раз. Однако до последней недели перед отъездом оркестранты не знали, попадут ли на него.

– К событиям такого уровня (500 участников, 25 коллективов, полторы тысячи обслуживающего персонала и организаторов, выступления в течение месяца) готовятся за год до начала. Еще в ноябре 2024 года мы получили первое, неофициальное, приглашение по телефону от Министерства обороны Великобритании. И стали думать, оценивать наши возможности. Решили рискнуть и через месяц нас пригласили официально, – рассказал Любомир Сукенник.

Мероприятие имеет строгие требования к участникам: гарантированное прибытие оркестра от страны-участника, выступление не более семи минут, исключительно национальная музыка в программе, предварительная отправка промовидео, чтобы подтвердить уровень исполнения коллектива.

Момент вручения символического меча герцога Эдинбургского.

– А как мы можем гарантировать прибытие, если в стране война? Тут не знаешь, что завтра может случиться. Поэтому организаторы шли на определенный риск, и мы очень благодарны, что, несмотря на некоторую неопределенность, нас все же допустили к участию. Да и с видео были проблемы. Сначала пандемия, теперь большая война – сейчас запрещены масштабные репетиции, выступления на открытом пространстве, так что и снять видео в нужном формате было невозможно. Мы отправили только партитуру и звук. Как нам удавалось проводить репетиции на улице – рассказывать не буду, это тайна. Однако и здесь организаторы пошли нам навстречу. И с логистикой помогли – британские военные нас самолетом забирали из Польши, поскольку наше воздушное пространство закрыто.

7:40 в шотландском замке: что исполнял оркестр ВМС

В Европе очень сильные оркестровые традиции. Во многих странах немало музыки, которая может идентифицировать тот или иной народ, она узнаваема другими.

– В Украине таких оркестровых произведений мало, поэтому программу мы подбирали тщательно, часто ее меняли, как и танцевальные элементы, сценарий в целом. Мы очень переживали, сможем ли донести все те реалии, которые в Украине сейчас, до зрителей, поймут ли они с помощью музыки, что чувствует каждый из нас. И у нас это получилось! Всего мы провели 26 выступлений и каждое посвятили нашим героям, нашей борьбе.

Формат мероприятия «Tattoo» – это не просто исполнение музыки, это движущееся действо, шоу, визуальное искусство.

– В выступлении мы соединили временную трехмерность: как жила страна до войны, как мы живем сейчас и веру в Победу с помощью разных музыкальных произведений. Начинали «Казацким маршем», далее – «Мелодия» Скорика, пели «Ой у лузі червона калина», использовали отрывки из оперы Лысенко «Тарас Бульба» и «Марша ВМС», дополняли выступление игрой на украинских народных инструментах – цимбалах и бандуре, сочетали с танцами. Всю нашу национальную идентичность, историю, культуру, мечты и стремления соединить и вложить в 7 минут – невероятно тяжело, так много хочется показать и рассказать! Но наше выступление было дольше по другим причинам. Паузы между отрывками выступлений должны были быть короткими, а у нас выходили длинными, потому что зрители каждый элемент сопровождали стоя и с такими аплодисментами, что продолжать было нереально, ведь звуки следующих произведений просто терялись в них. Вот и выходили наши выступления длительностью 7 минут 40 секунд. Мы же из Одессы.

Лозунг «Слава Украине!» подхватили 250 тысяч зрителей со всего мира!

– Мы выступали на фестивале 26 раз и каждый раз удивлялись, насколько сильными эмоционально были и выступления, и реакция зрителей. Казалось бы, исполняем одни и те же фрагменты, но слыша от ведущего заключительные слова перед нашим выступом «Слава Украине!», – каждый раз это было до мурашек, до слез! Мы проживали каждую ноту, движение – и зритель чувствовал это, его не обманешь, – вспоминает Павел Ивлюшкин, заслуженный деятель искусств Украины, главный балетмейстер Центра.

Фрагмент выступления оркестра ВМС в Эдинбурге.

– Я думаю, что именно в нашей искренности и заключалась такая реакция зала. На этот фестиваль каждый год съезжаются зрители со всего мира, и их поддержку мы чувствовали постоянно. Работать было тяжело: шоу проходили ежедневно, кроме воскресенья, с 21:30 и до полуночи. По условиям мероприятия, перед выступлением еще несколько часов отводилось для фото со зрителями. И именно это общение нас так вдохновляло! Люди из разных стран выражали свою поддержку Украине, плакали, обнимали нас, рассказывали, как они помогают нашим воинам, волонтерят и так далее. Эту атмосферу вообще сложно передать словами, — рассказывает деятель искусств.

Победа на фестивале – заслуга всей страны

– Мы, конечно, имеем опыт выступлений на международных фестивалях, однако не настолько масштабных, – вспоминает Любомир Сукенник. – Несмотря на неподготовку, ведь мы были единственным коллективом, который проводил репетиции в условиях войны, и довольно серьезную конкуренцию с 25 лучших военных оркестров мира, мы почти не чувствовали духа соперничества. Победителя выбирали тайным голосованием участники фестиваля, которые отдали нам первенство единогласно. Мы понимаем, что наша победа – это прежде всего отношение к нашей стране, нашим защитникам, так что это заслуга всех нас. Поддержка чувствовалась не только во время фестиваля. Нам выпала честь общаться и с членами королевской семьи Великобритании, британского парламента, выступать совместно с оркестром Шотландской гвардии в Букингемском дворце – и везде мы встречали теплый прием.

– Нынешний лозунг фестиваля – «Герои, которые создали нас». Свое выступление мы завершили «Маршем ВМС», в котором есть такие важные для каждого артиста нашего коллектива строки:

«Браття! Послужим Україні ми!

За Чорне море станемо грудьми!

За наш чудовий і чарівний Крим!

За Український прапор, що над ним!»

Мы счастливы, что нам удалось самое главное, – посвятить каждое свое выступление украинским героям, которые делают все возможное и невозможное, чтобы эти строки стали пророческими.

Справка «ОЖ»: про Военный оркестр ВМС

В 1993 году в Севастополе был основан Военный оркестр штаба ВМС, который через несколько лет получил статус Ансамбля песни и танца украинского флота, с 2008 года коллектив стал Центром военно-музыкального искусства ВМС Украины.

После аннексии Крыма Центр передислоцировался в Одессу. С 2014 года коллектив не только обеспечивает музыкальное оформление всех мероприятий в ВМС, но и поднимает боевой дух наших защитников на востоке Украины и в военных госпиталях, дарит военное музыкальное искусство жителям Одессы и других городов Украины.