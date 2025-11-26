Ключевые моменты:

Водитель из Одессы получил запрет на управление транспортом сроком на 33 года.

Он трижды управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Кроме продолжительного запрета, суд назначил штраф в размере 51 000 гривен.

Руководил автомобилем в состоянии наркотического опьянения

По информации пресс-службы Приморского районного суда, водитель из Одессы не сможет управлять транспортным средством вплоть до 2059 года. Его лишили права управлять автомобилем на 33 года 4 месяца и 20 дней. А все потому, что мужчина трижды попадался полиции за управление авто в состоянии наркотического опьянения.

Эта история стала известной после решения Приморского районного суда Одессы. Ведь водителя в августе задержали патрульные с очевидными признаками наркотического опьянения: суженые зрачки, не реагировавшие на свет, тремор рук и бледность. Однако мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование, что только ухудшило положение.

Следует отметить, что в подобном состоянии одессита останавливали уже дважды: 16 и 11 июня этого года.

Кроме запрета садиться за руль, суд также назначил штраф в сумме 51 тысячи гривен.