Ночью и утром 1 мая Россия атаковала Украину дронами и авиацией, есть раненые и разрушения.

В Крыму сообщали о пролете беспилотников, взрывах и работе ПВО.

Четвертая за две недели атака дронов на Туапсе привела к пожару на НПЗ и перебоям с электроснабжением.

За сутки РФ потеряла около 1420 военных, а также технику и дроны.

Атака дронов по Украине: удары по Одессе, Харькову и Сумской области

В течение ночи РФ атаковала жилые кварталы и инфраструктуру Украины: десятки раненых и разрушения в Одессе, Харькове и Сумской области. А с самого утра российские террористы массированно атакуют Украину дронами с северного, восточного и южного направлений.

Одесса и область

Напомним, ночью россияне снова воевали против обычных многоэтажек в Одессе – в 16-этажке разрушена квартира и горела крыша, в другом здании пожар охватил 12-й этаж.

По состоянию на утро пятницы, 1 мая, известно о пяти раненых. Психологи ГСЧС оказали помощь 25 людям, среди которых двое детей.

Также зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры в Измаильском районе Одесской области.

Харьков

В Холодногорском районе Харькова повреждено административное здание. В Киевском районе несколько дронов атаковали автозаправочную станцию. Оккупанты также нанесли удары по Салтовскому и Немышлянскому районам Харькова. Есть пострадавшие, их число уточняется, сообщил мэр Игорь Терехов.

В Харьковской области россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру, били по тяговым подстанциям. Были повреждения, пожар вагонов. Из-за обстрела без света остались тысячи семей.

Сумская область

По данным полиции, в результате обстрелов ранены 12 гражданских лиц:

Середино-Будская громада: 8 раненых (атаки на автобус, мотоцикл и минометный обстрел);

Глуховская громада: один раненый из-за атаки БпЛА;

Ахтырский район: удар дрона по легковому авто – ранен мужчина;

Конотопский район: двое раненых в Путивльской и Новослободской громадах.

Также оккупанты били по Днепропетровской и Запорожской областям. в Кривом Роге из-за удара дроном ранен человек.

По данным Воздушных сил, в ночь на01 мая противник атаковал 210 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 190 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 20 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых обломков на 10 локациях.

В настоящее время в ряде регионов продолжается воздушная тревога.

Крым ночью накрыли взрывы: сообщают о дронах и стрельбе

В аннексированном Крыму этой ночью наблюдался пролет дронов, раздавались стрельба и сильные взрывы.

Проукраинский Телеграм-канал «Крымский ветер» сообщал со ссылкой на своих подписчиков о стрельбе в Красноперекопске (21:06) и пролете дронов (в 22:11) над Красноперекопским районом в южном направлении.

Также он написал, что прозвучали взрывы в Феодосии (21:44), Джанкойском районе (в 22:42) и «очень мощный взрыв в Кировском районе» (в 22:43).

Минобороны РФ в своей утренней сводке отчиталось о перехвате и уничтожении 141 украинского беспилотника над территориями ряда российских регионов, аннексированного Крыма и над акваториями Черного и Азовского морей. О том, сколько БпЛА не удалось сбить, российское ведомство не сообщило.

Украинские военные на момент публикации новости ситуацию в Крыму не комментировали.

Дроны снова атаковали Туапсе: пожар на НПЗ и отключения света

А российский Туапсе в Краснодарском крае в ночь на 1 мая уже в четвертый раз за последние две недели навестили «неизвестные добрые дроны». На территории местного нефтеперерабатывающего завода и морского терминала вспыхнул масштабный пожар, сообщают Телеграм-канал Supernova+ и Оперативный штаб Краснодарского края.

Взрывы подтвердили местные российские власти. По их данным, дроны ударили по инфраструктуре НПЗ, после чего возник масштабный пожар на территории морского терминала. Он был обесточен, а в самом городе сейчас – масштабное отключение электричества.

Напомним, что за последние недели Туапсинский НПЗ неоднократно подвергался атакам – удары фиксировались 16 и 20, а также 28 апреля.

Сутки на фронте: РФ потеряла более 1400 военных и почти 2 тысячи дронов

По информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 138 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 76 авиационных ударов, сбросил 255 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9499 дронов-камикадзе и произвел 3304 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 49 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Голубовка, Рудня Сумской области; Таврическое и Камышеваха Запорожской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три пункта управления беспилотными летательными аппаратами, одну артиллерийскую систему на огневой позиции, 11 районов сосредоточения личного состава и один важный объект оккупантов.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1420 человек. Также враг потерял два танка, три боевых бронированных машин, 100 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 1924 беспилотных летательных аппарата, 403 единицы автомобильной и две единицы специальной техники.

