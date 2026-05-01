Ключевые моменты:

Воздушную тревогу в Одессе объявили в 8:17.

БпЛА двигались со стороны Черного моря в направлении города и Одесского района.

ПВО открыла огонь, взрывы слышали жители разных районов.

Жителей просят оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

И снова утро пятницы, 1 мая, в Одессе для кого-то началось не с кофе – в городе снова слышна работа ПВО: враг атакует «шахедами». Судя по всему, российским агрессорам мало итогов сегодняшней ночи, и они решили продолжить утром, либо отметить «первомай» в привычной для себя манере.

Тревогу в Одессе дали в 8:17. Вскоре Воздушные силы проинформировали о движении с акватории Черного БпЛА в сторону Одессы и Одесского района.

Мониторинговые каналы предупредили об угрозе для жителей района порта, Пересыпи, а далее – Таирова, Черемушек и Молдаванки.

Началась боевая работа, которую могли отчетливо слышать несколько минут назад, в частрости, жители Таирова.

Предварительно, вражеский дрон маневрирует и сейчас вылетел в море.

Не покидайте укрытий до отбоя тревоги!

ОБНОВЛЕНО:

Отбой тревоги был дан в 8:49. Но стоит отметить, что поскольку 1 мая – сакральная для россиян дата, это может быть не последняя тревога за сегодняшний день.

Берегите себя и не игнорируйте тревогу!

Напомним, в ночь на пятницу, 1 мая 2026 года, российские войска в очередной раз массированно атаковали Одессу и область ударными беспилотниками. В городе под удар попали жилые многоэтажки, а в области зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры.