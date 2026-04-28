Ключевые моменты:

Утром 28 апреля украинские дроны снова поразили резервуарный парк Туапсинского НПЗ, спровоцировав масштабный пожар.

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил повторный удар по предприятию.

Местные жители сообщают о серии мощных взрывов.

Эта ночь в Краснодарском крае РФ выдалась «жаркой». Около двух часов ночи жители Туапсе проснулись от серии громких взрывов, после чего над местным нефтеперерабатывающим заводом поднялись столбы огня.

По предварительным данным, на территории предприятия вспыхнули как минимум четыре резервуара с топливом. Удары пришлись на район установки ЭЛОУ-АВТ-12, которая критически важна для технологических процессов завода.

В то время как российское минобороны отчитывается об «успешном перехвате» 186 беспилотников, в аэропортах Краснодара, Сочи и Геленджика вводили экстренные ограничения на вылет и прием самолетов. Кадры из социальных сетей подтверждают серьезность повреждений на НПЗ, которые россияне в комментариях уже называют «полным капецом» для базы.

Факт успешного поражения Туапсинского НПЗ подтвердил сегодня утром Генштаб ВСУ.

Масштабы нанесенного ущерба на данный момент уточняются.

Напомним, что это уже не первая атака на объект за последний месяц: после предыдущих ударов 16 и 20 апреля завод уже был вынужден остановить свою единственную установку переработки нефти.

Туапсинский НПЗ, принадлежащий «Роснефти», перерабатывал до 12 млн тонн нефти в год и был напрямую задействован в обеспечении нужд оккупационных войск.

Как сообщалось ранее, сегодня утром Одессу атаковала группа ударных дронов.