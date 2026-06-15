Ключевые моменты:

Дрон вторгся на территорию Одесской области со стороны непризнанного Приднестровья и был уничтожен.

Эксперт рассматривает Приднестровье как потенциальную «зону террора» с непредсказуемыми пусками кустарных летательных аппаратов.

Украина усиливает оборону на границе с непризнанной республикой.

Неизвестный дрон из Приднестровья атаковал Одесчину

В ночь на 14 июня, примерно в 01:36, во время воздушной атаки на Одесскую область со стороны непризнанного Приднестровья было зафиксировано вторжение воздушного объекта. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Воздушная цель была оперативно ликвидирована Силами обороны Украины.

На данный момент военные не разглашают точные характеристики сбитого аппарата. Известно лишь, что это был дрон неизвестного типа.

Военные аналитики не исключают, что это могло быть кустарное средство поражения, запущенное для разведки или психологического давления на одесситов.

Как Украина может блокировать угрозу Приднестровья за 24 часа

Эта ночная атака вновь подняла вопрос безопасности Одесского региона со стороны пророссийского анклава. Александр Коваленко жестко прокомментировал инцидент, назвав ПМР «ареалом террора», который использует непредсказуемые пуски воздушного хлама.

«Если запуск НЛО подтвердится, что это было осуществлено с территории этой колбасы, которую СОУ нарежут мелкими ломтиками в течение 24 часов… Здесь я даже не знаю. Нужно согласие только Майи Санду, а дальше все решат морпехи. А может быть, никакого формального согласия и не понадобится», — подчеркнул эксперт.

Пока эксперты оценивают риски, украинские военные времени не теряют. Силы обороны Украины уже максимально наращивают оборонные возможности на юго-западном направлении, которое граничит с непризнанной республикой.

Прямо сейчас в приграничных районах Одесчины разворачивается масштабная многоуровневая система фортификационных сооружений. Строятся новые противотанковые и инженерные заграждения, а также активно расширяется сеть рокадных (прифронтовых) дорог. Это позволит подразделениям ВСУ и морской пехоты мгновенно перебрасывать силы и тяжелую технику на любой участок границы в случае реальной угрозы из Тирасполя.

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