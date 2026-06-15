Ключевые моменты:

Одесситка проснулась на рассвете от ослепительной вспышки за панорамным окном съемной квартиры в Киеве, после чего над головой начали лететь ракеты.

Блогерка призналась, что за все время войны в Одессе еще ни разу не слышала взрывов такой мощности.

В комментариях киевляне отметили, что эта ночь стала одной из самых страшных за последнее время, разрушив миф о «безопасной жизни в столице».

Во время этой атаки враг выпустил по Киеву более 60 ракет и дронов: погибли пять человек, повреждены Лавра, киностудия Довженко и терминал «Новой почты».

«В пять утра сидели в укрытии»: эмоции блогерки

По словам одесситки, атака на Киев застала ее врасплох ранним утром. Это были не привычные для юга ударные дроны, а баллистические и крылатые ракеты, которые шли прямо над жилыми домами. Девушка успела быстро собраться и спуститься в безопасное место.

Уже после отбоя тревоги Кабриолетта записала эмоциональное обращение к своим подписчикам, выразив восхищение стойкостью жителей столицы:

«Киевляне, вы молодцы. Не знаю, как вы здесь живете, потому что я вчера была в таком аду, что вы себе не представляете. В пять утра сидели в укрытии, такого еще не слышала, и даже в Одессе ни разу такого не слышала. Очень страшно, ужас… Вы крутые, вы герои», – поделилась блогерка.

Реакция сети: миф о «столичном курорте» разрушен

Публикация Анастасии мгновенно вызвала бурный отклик в социальных сетях. Киевские подписчики принялись успокаивать испуганную одесситку, попутно отметив, что реальность в тыловом городе сильно отличается от той безмятежной картинки, которую часто транслируют в Instagram.

«Это видео для тех, кто пишет, что в Киеве курорт и мы ходим только по заведениям и постоянно на чили, а вся жесть только в других городах. Держимся», – справедливо подчеркнул один из комментаторов.

Что известно о масштабах атаки 15 июня

Прошедшая ночь стала для столицы настоящим испытанием. Российская армия осуществила один из самых мощных комбинированных налетов, выпустив по Киеву более 60 ракет различных типов и десятки беспилотников. Наша ПВО отражала удары в несколько волн.

Несмотря на сверхсложную работу защитников неба, из-за падения обломков и попаданий зафиксированы масштабные разрушения в десяти районах Киева:

возник пожар на крыше Успенского собора Киево-Печерской лавры ;

; пострадали здания легендарной киностудии имени Довженко и Художественного арсенала;

полностью уничтожен инновационный терминал «Новой почты».

По официальным данным, в результате вражеских ударов в столице погибли пять человек, еще 35 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, в конце мая на трассе Киев – Одесса в ДТП погибла TikTok-блогерка Vikunciy и ее помощница.