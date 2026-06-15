Ключевые моменты:

Украинские защитники зачистили от россиян острова Алексеевский, Круглик, Корабелов и Потемкинский в дельте Днепра, которые противник использовал для плацдарма.

Морпехи 34-й бригады закрепились в плавнях и на левом берегу Днепра, чтобы не дать оккупантам форсировать реку в сторону Херсона.

ВСУ перерезали логистику врага в районе Конковского моста под Олешками и расширили зону огневого контроля.

Снабжение украинских позиций на левобережье идет исключительно по воздуху, а ротации бойцов проводят как секретные мини-спецоперации в туман или шторм.

Бои за плавни: врага пытаются «сталкивать в воду»

Как рассказал командир 34-й отдельной бригады морской пехоты Дмитрий Пулинец в интервью проекту Радио Свобода «Крым.Реалии», ранее российским военным удавалось занимать эти участки суши в дельте Днепра, однако теперь ситуация изменилась. Речь идет о плавнях вблизи Херсона, в частности об островах Алексеевский, Круглик, Корабелов и Потемкинский.

Комбриг подчеркнул, что этот участок является ключевым для противника, поэтому оккупанты регулярно идут на штурмы:

«Сейчас очень сложно им находиться на островном участке, у них это основная задача. Направление главных усилий противника сосредоточено именно здесь. Ему очень так поперек горла стоит тот факт, что подразделения 34-й бригады находятся именно на островном участке, это ни для кого не секрет. И задача их в том, чтобы столкнуть нас в воды, если буквально. И вот они не оставляют попыток это делать, пытаются это делать».

Разрушенная логистика и расширение «килл-зоны»

Несмотря на постоянный натиск, украинским военным удалось не просто удержать рубежи, но и оттеснить российские войска от островной зоны и даже от окраин города Олешки. По словам командира, морпехи существенно расширили зону огневого контроля.

«И логистика перерезалась, и килл-зона расширилась. У них такой опорный пункт был – Конковский автомобильный мост, они там всегда на нем накапливались, и всегда там находились, но что-то как раз сегодня и вчера стало не получаться», – отметил Дмитрий Пулинец.

Секретные ротации и снабжение с воздуха

На данный момент морпехи 34-й бригады удерживают позиции и наблюдательные посты непосредственно на левом берегу Днепра. Их главная задача – вовремя заметить и не допустить попыток форсирования реки со стороны противника.

Удерживать такие рубежи приходится в экстремальных условиях. Из-за плотного вражеского огня провизию, медикаменты и боекомплект украинским бойцам на позиции доставляют исключительно по воздуху (с помощью беспилотников).

При этом сама ротация личного состава на левобережье – это сложнейшие мини-спецоперации. Чтобы зайти на позиции или смениться, бойцы специально выжидают самую худшую погоду – сильный дождь, туман или снегопад, а побратимы задействуют все доступные огневые средства, чтобы прикрыть их перемещение.

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