Ключевые моменты:
- Пострадавшую в результате атаки девушку госпитализировали в состоянии средней тяжести после самостоятельного обращения в больницу.
- Оперативный штаб и районная администрация принимают заявления на выплаты из городского бюджета и по госпрограмме «єВідновлення».
- Коммунальщики проводят остекление плитами OSB и расчищают территорию от обломков.
- Специалисты завершают оценку масштабов разрушений для формирования ремонтных графиков.
Одесские городские службы перешли в активную фазу ликвидации последствий ночной вражеской атаки. Пока спасатели и коммунальщики расчищают завалы, медики уточнили данные о пострадавших: их количество официально возросло до двух человек.
По информации Одесской городской военной администрации, вторая пострадавшая, молодая девушка, самостоятельно обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у нее травмы средней степени тяжести и приняли решение о госпитализации. Сейчас пациентка получает необходимое лечение под наблюдением специалистов.
ОБНОВЛЕНО:
По уточненной информации, на данный момент известно уже о пяти раненых в двух домах.
На месте попадания непрерывно работает оперативный штаб. Бригады коммунальных служб закрывают оконные проемы плитами OSB и убирают строительный мусор с прилегающих территорий. Параллельно эксперты фиксируют повреждения для определения точного объема восстановительных работ.
Особое внимание уделяют социальной поддержке жильцов. Представители районной администрации консультируют одесситов по вопросам оформления документов. Владельцы поврежденных квартир могут подать заявки на материальную помощь из городского бюджета, а также зарегистрироваться в государственной программе «єВідновлення» для получения компенсаций.