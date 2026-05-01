Ключевые моменты:

  • Пострадавшую в результате атаки девушку госпитализировали в состоянии средней тяжести после самостоятельного обращения в больницу.
  • Оперативный штаб и районная администрация принимают заявления на выплаты из городского бюджета и по госпрограмме «єВідновлення».
  • Коммунальщики проводят остекление плитами OSB и расчищают территорию от обломков.
  • Специалисты завершают оценку масштабов разрушений для формирования ремонтных графиков.

Одесские городские службы перешли в активную фазу ликвидации последствий ночной вражеской атаки. Пока спасатели и коммунальщики расчищают завалы, медики уточнили данные о пострадавших: их количество официально возросло до двух человек.

Поврежденный фасад многоэтажного дома в Одессе после обстрела, видны разрушенные балконы и следы пожара

Многоквартирный дом в Одессе с окнами, забитыми плитами OSB, и поврежденными кондиционерами после атаки

По информации Одесской городской военной администрации, вторая пострадавшая, молодая девушка, самостоятельно обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у нее травмы средней степени тяжести и приняли решение о госпитализации. Сейчас пациентка получает необходимое лечение под наблюдением специалистов.

ОБНОВЛЕНО:

По уточненной информации, на данный момент известно уже о пяти раненых в двух домах.

Вид сверху на поврежденный жилой дом в Одессе, коммунальщики осматривают разрушенные балконы

Вид из поврежденной квартиры с разбитым окном на соседний разрушенный дом в Одессе

Коммунальщики нарезают плиты OSB для временного закрытия окон в поврежденном доме в Одессе

На месте попадания непрерывно работает оперативный штаб. Бригады коммунальных служб закрывают оконные проемы плитами OSB и убирают строительный мусор с прилегающих территорий. Параллельно эксперты фиксируют повреждения для определения точного объема восстановительных работ.

Интерьер полностью разрушенной и выгоревшей квартиры в Одессе после попадания дрона, видны руины и город за окном

Сквозное разрушение в стене жилого дома в Одессе после обстрела, вид на городскую застройку

Особое внимание уделяют социальной поддержке жильцов. Представители районной администрации консультируют одесситов по вопросам оформления документов. Владельцы поврежденных квартир могут подать заявки на материальную помощь из городского бюджета, а также зарегистрироваться в государственной программе «єВідновлення» для получения компенсаций.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Ещё по теме