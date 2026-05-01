Ключевые моменты:

Ночью вражеские дроны повредили две многоэтажки в Хаджибейском районе Одессы, вызвав пожары и разрушения в квартирах.

На утро 1 мая известно о двоих раненых, один из которых лечится амбулаторно.

В Одесской области зафиксированы попадания по объектам портовой инфраструктуры.

На местах прилетов работают спасатели и коммунальщики, для пострадавших жителей развернут оперативный штаб помощи.

Минувшая ночь снова выдалась неспокойной для жителей Одессы и области. Российские агрессоры нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре региона, используя дроны-камикадзе.

Основной удар в городе пришелся на жилой сектор. По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера и главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, в Хаджибейском районе Одессы дроны повредили два многоквартирных дома.

В одной из 16-этажек вспыхнул пожар, а в другой высотке огонь охватил 11-й и 12-й уровни. В результате взрывов разрушены квартиры, на местах работали пожарные подразделения.

По состоянию на утро сегодняшнего дня, в результате ночной атаки ранения получили два человека. Одному из пострадавших медики оказали необходимую помощь на месте, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

Кроме жилых кварталов, враг целился и в портовую инфраструктуру области. Там также зафиксированы повреждения.

Сейчас ликвидацией последствий обстрела занимаются спасатели и коммунальщики. Рядом с одним из поврежденных домов власти развернули оперативный штаб, где люди могут получить консультации и оформить необходимую помощь. Все профильные службы продолжают работу на местах.

Напомним, после обстрела в ночь на 30 апреля в Одессе выросло число пострадавших.