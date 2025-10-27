Об этом сообщили в полиции Республики Молдова.

Ключевые моменты:

На КПП Паланка обнаружили 2 кг Альфа-ПВП, открыто в запасном колесе BMW

Задержанные причастны к сети, которая продавала наркотики через Telegram и онлайн-платформы

Детали

Правоохранители Республики Молдова разоблачили международную наркосеть, которая занималась незаконным распространением синтетических наркотиков. Злоумышленники были задержаны на пункте пропуска Паланка на границе с Одесской областью при попытке пересечь государственную границу.

Автомобиль BMW, которым управлял 68-летний иностранец, а пассажиром был 55-летний гражданин Молдовы, был остановлен для проверки. Во время обыска в запасном колесе правоохранители обнаружили два килограмма синтетического наркотика Альфа-ПВП. Стоимость изъятого зелья оценивают в более 800 000 молдавских леев — почти 2 миллиона гривен.

Задержанные причастны к преступной сети, которая организовала продажу психотропных веществ через мессенджеры, в частности Telegram, и другие онлайн-платформы. Деньги от незаконной деятельности переводили через электронные платежные системы на банковские счета, открытые на посредников, чтобы скрыть их незаконное происхождение.

Обоим мужчинам сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 30 дней. Им грозит лишение свободы от 7 до 15 лет.

