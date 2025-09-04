Ключевые моменты:
- Ночью Одесса была под ударом вражеских беспилотников;
- Вспыхнул пожар на складе, его ликвидировали спасатели ГСЧС, добровольцы и пожарные Нацгвардии;
- Предварительно, обошлось без жертв.
Этой ночью Одесса вновь подверглась атаке вражеских дронов-камикадзе. В результате попадания загорелось складское помещение, также было повреждено грузовое авто, сообщили в ГСЧС.
К тушению пожара привлекли более 40 спасателей, бойцы пожарного подразделения Национальной гвардии и добровольцы. Огонь удалось оперативно локализовать и полностью ликвидировать.
По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.
