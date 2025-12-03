Ключевые моменты:

Одессу ночью атаковали ударные дроны; часть сбила ПВО.

Зафиксированы «прилеты» на поселке Котовского и масштабный пожар.

Местным жителям советуют закрыть окна из-за сильного задымления.

В части домов исчез свет, в других районах были скачки напряжения.

Есть риск повторной атаки: поступают сообщения о новой группе дронов.

Тревогу в Одессе дали в 0:14. Сообщалось о движении группы ударных БпЛА в сторону Поскота, Лузановки, Крыжановки, а также порта и Пересыпи. При этом «шахеды» заходили на город на предельно низкой высоте.

И вскоре начали работу ПВО – на поселке прозвучала серия взрывов. Не исключено, что большую часть дронов защитникам украинского неба удалось сбить, но также стало известно и о «прилетах»: наблюдается зарево.

Атака была недолгой – всего около получаса: уже в 0:42 был дан отбой тревоги. Но, судя по всему, ее последствия весьма значительны – на поселке разгорается масштабный пожар, сопровождающийся сильным задымлением. Местным жителям рекомендуют закрывать окна.

Также в домах некоторых жителей поселка Котовского пропал свет, а в других районах «прыгало» напряжение в сети.

В то же время не искулючена повторная атака: сообщается о движении новой группы дронов с Николаевсакой области в сторону Одесской.

И в 1:11 одесситы снова слышат звук сирены.

«Одесская жизнь» продолжает следить за развитием событий.