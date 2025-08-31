Ключевые моменты:

В Саратской громаде Одесской области простились с погибшим воином Игорем Богдановым;

С 2015 года он служил в ВСУ и вернулся на фронт с началом полномасштабного вторжения;

Похороны Героя прошли сегодня 31 августа с военными почестями.

Как сообщили в Саратском поселковом совете, сердце храброго воина перестало биться в Павлограде 19 августа.

Игорь Богданов родился и вырос в поселке Сарата на Одесчине.

«Еще в 2015 году он вступил в ряды ВСУ, а когда враг снова ступил на украинскую землю – не колеблясь вернулся на фронт, чтобы защищать родную Украину», – рассказали в громаде.

Защитника Украины с военными почестями похоронили на новом кладбище в Сарате.

