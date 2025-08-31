Ключевые моменты:
- В Саратской громаде Одесской области простились с погибшим воином Игорем Богдановым;
- С 2015 года он служил в ВСУ и вернулся на фронт с началом полномасштабного вторжения;
- Похороны Героя прошли сегодня 31 августа с военными почестями.
Как сообщили в Саратском поселковом совете, сердце храброго воина перестало биться в Павлограде 19 августа.
Игорь Богданов родился и вырос в поселке Сарата на Одесчине.
«Еще в 2015 году он вступил в ряды ВСУ, а когда враг снова ступил на украинскую землю – не колеблясь вернулся на фронт, чтобы защищать родную Украину», – рассказали в громаде.
Защитника Украины с военными почестями похоронили на новом кладбище в Сарате.
Читайте также: Герой из Измаила: в гимназии №10 открыли мемориальную доску Юрию Сергееву.