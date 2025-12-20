Ключевые моменты:

В Окнянской громаде 21 декабря проводят в последний путь погибшего воина Александра Олениченко из села Малаевцы.

Военнослужащий погиб в августе 2024 года в боях в Донецкой области, длительное время считался пропавшим без вести.

Траурный кортеж пройдет через Окнянскую больницу, жители громады встретят Героя живым коридором.

Об этом сообщили в Окнянском сельском совете объединенной территориальной громады.

«Черное крыло войны снова накрыло Окнянщину. На щите возвращается домой наш Герой – Олениченко Александр Владимирович, 1998 года, житель села Малаевцы», – говорится в сообщении.

В громаде рассказали, что Александр был призван на военную службу в июне 2024 года во время всеобщей мобилизации.

21 августа 2024 он погиб в бою за Украину, ее свободу и независимость вблизи населенного пункта Нелиповка Бахмутского района Донецкой области. Долгое время его считали пропавшим без вести.

Завтра, 21 декабря, громада простится с погибшим воином. Траурный кортеж отправится в 9:00 с территории Окнянской больницы в 9:00. Его планируют встретить живым коридором. Далее Героя будет встречать родное село Малаевцы.

Жителей громады просят достойно провести Героя в последний путь и разделить непоправимое горе с семьей павшего Защитника.

Читайте также: На войне погиб Сергей Березовский — командир «богов войны» из Троицкого.